Uşak'ta doğalgaz patlamasında bir kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta meydana gelen doğalgaz patlamalarında yaralanan yurttaşlardan 65 yaşındaki Cihan Özer tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Salı günü Kemalöz Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan 65 yaşındaki Cihan Özer, İzmir'de tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cihan Özer, patlamada eşi Fatma Özer ile yaralanmış, yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Fatma Özer tedavisinin ardından taburcu olmuş, durumu ağır olan Cihan Özer ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Uşak’ta, 13 Aralık Pazar günü, belediyeye bağlı ekiplerin kazı çalışması sırasında, şehre doğalgaz sağlayan ana hat borusunu delindi. Kaza sonucu pazar akşam saatlerine kadar şehre gaz akışı sağlanamadı. Borunun tamir edilerek, tekrar şehre gaz verilmesinin ardından ise şehrin farklı noktalarında doğalgaz patlamaları meydana geldi. Patlamalarda çok sayıda yurttaş yaralandı, evler kullanılamaz hale geldi.

CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım önceki gün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her abonenin tekrar gaz alabilmesi için sayaçlarda reaktivasyon yapılması gerektiğini, bunun da 10-12 dakika sürdüğünü dile getirerek, bazı bakanlara ulaşıp destek istediğini ve ekip talebinde bulunduğunu belirtmiş ancak çok fazla destek gelmediği dile getirmişti. Birçok sokakta doğal gaz borularının basınçtan dolayı patladığını ve bazı yerlerde de gaz kaçağı bulunduğunu öğrendiğini ifade eden Yalım, 95 bin abonenin dörtte birinin de doğalgaza ulaşamadığını söylemişti.

Patlamaların ardından bazı yurttaşlar tarafından Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Uşak Doğalgaz Dağıtım A.Ş (UDAŞ) hakkında "kamu güvenliğini tehdit etmek" ve "görevi ihmal"den Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.