Uşak Valisi Kocabıyık'tan Buldan'a küfürlü tweet açıklaması: Emniyet'e talimat verdim

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasına göre batıdaki tek düşük riskli il olma özelliği taşıyan Uşak ilinin Valisi Funda Kocabıyık adıyla atılan tweet tepkilere yol açmıştı.

Kocabıyık hesabın kendisine ait olmadığını açıklayarak, "Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin "esprili" bir paylaşımda bulunarak, "Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık" ifadesini kullanmıştı.

​Uşak Valisi Funda Kocabıyık adına açılan hesaptan ise Buldan'ın bu tweeti alıntılanarak küfürlü yanıt verilmişti.

Söz konusu Twitter adresi ve paylaşımı Vali Kocabıyık’a soran Gazeteci Candaş Tolga Işık, şu aktarımı yaptı:

"Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yazılan tiviti sordum, 'Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim' dedi."