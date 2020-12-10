Uşak Kısa Film Festivali 12 Aralık’ta 'çevrimiçi' başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi’nin desteğiyle, Doç. Dr. Murat Sezgin’in başkanlığı ve Dr. Onur Keşaplı’nın yönetmenliğinde, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından bu yıl çevrimiçi olarak 12-20 Aralık tarihlerinde 7. kez düzenlenecek olan Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin finalistleri, jürisi ve programı belli oldu.
4’ü Dünya, 10’u Asya, 30’u Türkiye prömiyeri olmak üzere 44 filmin ilk gösterimini yapacak festivalde toplam 131 film, www.usakfilmfest.com adresinde dokuz gün boyunca ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.
Ustalık dersleri, atölyeler, söyleşiler, sergi ve konserlerle pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak festivalin ana jürisinde Beste Yamalıoğlu (yapımcı), Can Eren (yönetmen), Caner Özyurtlu (yönetmen), Deniz Ova (İstanbul Tasarım Bienali direktörü), Eli Salameh (yönetmen), Dr. Öğr. Üyesi Murat Tırpan (eleştirmen/akademisyen), Natali Yeres (sanat yönetmeni), Prof. Dr. Nazlı Bayram (akademisyen/yönetmen) ve Teoman Kumbaracıbaşı (tiyatro sanatçısı) yer alıyor.
Resmi açılışı 12 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleşecek festivalin aynı gün saat 20.30’da başlayacak açılış etkinlikleri arasında Eve Dönüş Yok grubunun “Mikro İktidar Alanları” konseri, Aykut Sağır’ın “Bergmanografi” sergisi ve başrolünü Denis Lavant’ın oynadığı, Jan Vejner’in yönettiği “Figurant” filminin gösterimi yer alıyor.
Festivalin 20 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek kapanış töreni ise “Natura Urbana: The Brachen of Berlin” belgeselinin yönetmeni Matthew Gandy ile yapılacak söyleşi ve Yorgos Lanthimos’un son filmi “Nimic”in özel gösteriminden oluşuyor.
3 yarışmada toplam 24 dalda Kanatlı Denizatı Ödülleri’ni sunmaya hazırlanan 7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin ödül töreni ise 18 Aralık Cuma akşamı saat 18.00’de, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Oyuncu ödüllerinde cinsiyet ayrımlarını kaldırarak bu konuda Türkiye’de öncü konumda yer alan festivalin, finalistleri ise şu şekilde:
Uluslararası Kısa Film Yarışması
Da Yie – Yönetmen: Anthony Nti / Kurmaca, Gana
Delphine – Yönetmen: Chloé Robichaud / Kurmaca, Kanada
Die Waschmaschine – Yönetmen: Dominik Hartl / Kurmaca, Avusturya
Dogwatch – Yönetmen: Albin Wildner / Kurmaca, Avusturya
Eeny Meeny – Yönetmen: Raphaela Schmid / Kurmaca, Avusturya
How to Disappear – Yönetmen: Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf / Deneysel, Avusturya
So We Live – Yönetmen: Rand Abou Fakher / Kurmaca, Belçika
Sticker – Yönetmen: Georgi M. Unkovski / Kurmaca, Makedonya
Streets of Lagos – Yönetmen: Dom West / Belgesel, Avustralya
Up At Night – Yönetmen: Nelson Makengo / Belgesel, Kongo
Ulusal Kısa Film Yarışması
En İyi Film
Bir Nehir Kıyısında – Turan Haste / Yönetmen: Muhammed Furkan Daşbilek
Boğulmanın Adabı – Sertaç Koyuncu / Yönetmen: Sertaç Koyuncu
Göremediğimiz Tüm Işıklar – Kemal Emir / Yönetmen: Şeyhmus Altun
Kara Kutu – Maça Films / Yönetmen: Can Deniz Atıcı
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Selen Gökçem & Zekiye Nurdan Arıtürk & Murat Karakaş / Yönetmen: Yavuz Akyıldız
En İyi Yönetmen
Bir Nehir Kıyısında – Yönetmen: Muhammed Furkan Daşbilek
Boğulmanın Adabı – Yönetmen: Sertaç Koyuncu
Göremediğimiz Tüm Işıklar – Yönetmen: Şeyhmus Altun
Kara Kutu – Yönetmen: Can Deniz Atıcı
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Yönetmen: Yavuz Akyıldız
En İyi Senaryo
Bir Nehir Kıyısında – Muhammed Furkan Daşbilek / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek
Boğulmanın Adabı – Sertaç Koyuncu / Yön: Sertaç Koyuncu
Kara Kutu – Can Deniz Atıcı / Yön: Can Deniz Atıcı
Münhasır – Yeşim Tonbaz / Yön: Yeşim Tonbaz
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Emre Yalçın & Yavuz Akyıldız / Yön: Yavuz Akyıldız
En İyi Görüntü Yönetimi
Anoush – Emre Pekçakır / Yön: Deniz Telek
Bir Nehir Kıyısında – Mustafa Yeşilova / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek
Boğulmanın Adabı – Oğuzhan İnceoğulları / Yön: Sertaç Koyuncu
Göremediğimiz Tüm Işıklar – Eren Yıldız / Yön: Şeyhmus Altun
İyi Yemek Öldürür – Veli Kuzlu / Yön: Umut Evirgen
En İyi Sanat Yönetimi
Ablam – Onur Yılmaz / Yön: Burcu Aykar
Boğulmanın Adabı – Ali Altunsoy & Ferhat Kaya / Yön: Sertaç Koyuncu
İyi Yemek Öldürür – Fırat Uçan / Yön: Umut Evirgen
Münhasır – Esengül Sezgin / Yön: Yeşim Tonbaz
Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi – Selen Hayal / Yön: Esme Madra
En İyi Kurgu
Ablam – Doruk Kaya / Yön: Burcu Aykar
Boğulmanın Adabı – Sertaç Koyuncu / Yön: Sertaç Koyuncu
Göremediğimiz Tüm Işıklar – Şeyhmus Altun / Yön: Şeyhmus Altun
İyi Yemek Öldürür – Erkan Erdem / Yönetmen: Umut Evirgen
Kara Kutu – Osman Bayraktaroğlu / Yön: Can Deniz Atıcı
En İyi Ses Tasarımı
Bir Nehir Kıyısında – Burak Erseçgen / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek
Boğulmanın Adabı – Deniz Bahadır Özdemir / Yön: Sertaç Koyuncu
Göremediğimiz Tüm Işıklar – Tuğrul Ayas / Yön: Şeyhmus Altun
İyi Yemek Öldürür – Mert Tetik / Yön: Umut Evirgen
Kara Kutu – Yalın Özgencil / Yön: Can Deniz Atıcı
En İyi Görsel Efekt
Bir Nehir Kıyısında – Emre Cebiroğlu / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek
Boğulmanın Adabı – Dokuz Eylül Üniversitesi Animasyon Bölümü Öğrencileri / Yön: Sertaç Koyuncu
Headshot – Erkan Cerit / Yön: Saki Çimen
En İyi Film Müziği
Anı – Esin Nilay Zengin / Yön: Elif Turan
Donuk Bakışlar – Donuk Bakışlar (Fevzi Taykan Baykan & Yaşar Tayfun Baykan) / Yön: Rıdvan Karaman
Headshot – Uğur Ateş / Yön: Saki Çimen
En İyi Makyaj
Bir Nehir Kıyısında – Hülya Tüzün / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek
En İyi Kadın Oyuncu – Ecenur Göktepe / Yön: Umut Alaz Kökçü
Paydos – Tolga Yıldız / Yön: Öykü Orhan
En İyi Başrol Oyuncusu
Ablam – Devrim Eylem Şeker / Yön: Burcu Aykar
Dur Bak Dinle Geç – Murat Kılıç / Yön: Muhammed Günaydın
Kara Kutu – Selin Sangu / Yön: Can Deniz Atıcı
Münhasır – Gonca Cilasun / Yön: Yeşim Tonbaz
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Şerif Erol / Yön: Yavuz Akyıldız
En İyi Yardımcı Oyuncu
Ablam – Ayça Ayşe Yeniay / Yön: Burcu Aykar
Anoush – Buse Yıldırım / Yön: Deniz Telek
Dur Bak Dinle Geç – Ali Seçkiner Alıcı / Yön: Muhammed Günaydın
Göremediğimiz Tüm Işıklar – Erhan Acun / Yön: Şeyhmus Altun
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Onurberk Arslanoğlu / Yön: Yavuz Akyıldız
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
Belgesel Dalı
Çıtırtı – Yönetmen: Burak Onat
Kış – Yönetmen: Berrin Öz
Tülütabaklar – Yönetmen: Yasin Öztürk
Kurmaca Dalı
Perdeler – Yönetmen: Fırat Onar
Son Akşam Yemeği – Yönetmen: Selinay Güneş
Ziyafet – Yönetmen: Fırat Özeler