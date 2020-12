Uşak Kısa Film Festivali 12 Aralık’ta 'çevrimiçi' başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi’nin desteğiyle, Doç. Dr. Murat Sezgin’in başkanlığı ve Dr. Onur Keşaplı’nın yönetmenliğinde, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından bu yıl çevrimiçi olarak 12-20 Aralık tarihlerinde 7. kez düzenlenecek olan Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin finalistleri, jürisi ve programı belli oldu.

4’ü Dünya, 10’u Asya, 30’u Türkiye prömiyeri olmak üzere 44 filmin ilk gösterimini yapacak festivalde toplam 131 film, www.usakfilmfest.com adresinde dokuz gün boyunca ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Ustalık dersleri, atölyeler, söyleşiler, sergi ve konserlerle pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak festivalin ana jürisinde Beste Yamalıoğlu (yapımcı), Can Eren (yönetmen), Caner Özyurtlu (yönetmen), Deniz Ova (İstanbul Tasarım Bienali direktörü), Eli Salameh (yönetmen), Dr. Öğr. Üyesi Murat Tırpan (eleştirmen/akademisyen), Natali Yeres (sanat yönetmeni), Prof. Dr. Nazlı Bayram (akademisyen/yönetmen) ve Teoman Kumbaracıbaşı (tiyatro sanatçısı) yer alıyor.

Resmi açılışı 12 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleşecek festivalin aynı gün saat 20.30’da başlayacak açılış etkinlikleri arasında Eve Dönüş Yok grubunun “Mikro İktidar Alanları” konseri, Aykut Sağır’ın “Bergmanografi” sergisi ve başrolünü Denis Lavant’ın oynadığı, Jan Vejner’in yönettiği “Figurant” filminin gösterimi yer alıyor.

Festivalin 20 Aralık Pazar akşamı gerçekleşecek kapanış töreni ise “Natura Urbana: The Brachen of Berlin” belgeselinin yönetmeni Matthew Gandy ile yapılacak söyleşi ve Yorgos Lanthimos’un son filmi “Nimic”in özel gösteriminden oluşuyor.

3 yarışmada toplam 24 dalda Kanatlı Denizatı Ödülleri’ni sunmaya hazırlanan 7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin ödül töreni ise 18 Aralık Cuma akşamı saat 18.00’de, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Oyuncu ödüllerinde cinsiyet ayrımlarını kaldırarak bu konuda Türkiye’de öncü konumda yer alan festivalin, finalistleri ise şu şekilde:

Uluslararası Kısa Film Yarışması

Da Yie – Yönetmen: Anthony Nti / Kurmaca, Gana

Delphine – Yönetmen: Chloé Robichaud / Kurmaca, Kanada

Die Waschmaschine – Yönetmen: Dominik Hartl / Kurmaca, Avusturya

Dogwatch – Yönetmen: Albin Wildner / Kurmaca, Avusturya

Eeny Meeny – Yönetmen: Raphaela Schmid / Kurmaca, Avusturya

How to Disappear – Yönetmen: Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf / Deneysel, Avusturya

So We Live – Yönetmen: Rand Abou Fakher / Kurmaca, Belçika

Sticker – Yönetmen: Georgi M. Unkovski / Kurmaca, Makedonya

Streets of Lagos – Yönetmen: Dom West / Belgesel, Avustralya

Up At Night – Yönetmen: Nelson Makengo / Belgesel, Kongo

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film

Bir Nehir Kıyısında – Turan Haste / Yönetmen: Muhammed Furkan Daşbilek

Boğulmanın Adabı – Sertaç Koyuncu / Yönetmen: Sertaç Koyuncu

Göremediğimiz Tüm Işıklar – Kemal Emir / Yönetmen: Şeyhmus Altun

Kara Kutu – Maça Films / Yönetmen: Can Deniz Atıcı

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Selen Gökçem & Zekiye Nurdan Arıtürk & Murat Karakaş / Yönetmen: Yavuz Akyıldız

En İyi Yönetmen

Bir Nehir Kıyısında – Yönetmen: Muhammed Furkan Daşbilek

Boğulmanın Adabı – Yönetmen: Sertaç Koyuncu

Göremediğimiz Tüm Işıklar – Yönetmen: Şeyhmus Altun

Kara Kutu – Yönetmen: Can Deniz Atıcı

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Yönetmen: Yavuz Akyıldız

En İyi Senaryo

Bir Nehir Kıyısında – Muhammed Furkan Daşbilek / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek

Boğulmanın Adabı – Sertaç Koyuncu / Yön: Sertaç Koyuncu

Kara Kutu – Can Deniz Atıcı / Yön: Can Deniz Atıcı

Münhasır – Yeşim Tonbaz / Yön: Yeşim Tonbaz

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Emre Yalçın & Yavuz Akyıldız / Yön: Yavuz Akyıldız

En İyi Görüntü Yönetimi

Anoush – Emre Pekçakır / Yön: Deniz Telek

Bir Nehir Kıyısında – Mustafa Yeşilova / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek

Boğulmanın Adabı – Oğuzhan İnceoğulları / Yön: Sertaç Koyuncu

Göremediğimiz Tüm Işıklar – Eren Yıldız / Yön: Şeyhmus Altun

İyi Yemek Öldürür – Veli Kuzlu / Yön: Umut Evirgen

En İyi Sanat Yönetimi

Ablam – Onur Yılmaz / Yön: Burcu Aykar

Boğulmanın Adabı – Ali Altunsoy & Ferhat Kaya / Yön: Sertaç Koyuncu

İyi Yemek Öldürür – Fırat Uçan / Yön: Umut Evirgen

Münhasır – Esengül Sezgin / Yön: Yeşim Tonbaz

Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi – Selen Hayal / Yön: Esme Madra

En İyi Kurgu

Ablam – Doruk Kaya / Yön: Burcu Aykar

Boğulmanın Adabı – Sertaç Koyuncu / Yön: Sertaç Koyuncu

Göremediğimiz Tüm Işıklar – Şeyhmus Altun / Yön: Şeyhmus Altun

İyi Yemek Öldürür – Erkan Erdem / Yönetmen: Umut Evirgen

Kara Kutu – Osman Bayraktaroğlu / Yön: Can Deniz Atıcı

En İyi Ses Tasarımı

Bir Nehir Kıyısında – Burak Erseçgen / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek

Boğulmanın Adabı – Deniz Bahadır Özdemir / Yön: Sertaç Koyuncu

Göremediğimiz Tüm Işıklar – Tuğrul Ayas / Yön: Şeyhmus Altun

İyi Yemek Öldürür – Mert Tetik / Yön: Umut Evirgen

Kara Kutu – Yalın Özgencil / Yön: Can Deniz Atıcı

En İyi Görsel Efekt

Bir Nehir Kıyısında – Emre Cebiroğlu / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek

Boğulmanın Adabı – Dokuz Eylül Üniversitesi Animasyon Bölümü Öğrencileri / Yön: Sertaç Koyuncu

Headshot – Erkan Cerit / Yön: Saki Çimen

En İyi Film Müziği

Anı – Esin Nilay Zengin / Yön: Elif Turan

Donuk Bakışlar – Donuk Bakışlar (Fevzi Taykan Baykan & Yaşar Tayfun Baykan) / Yön: Rıdvan Karaman

Headshot – Uğur Ateş / Yön: Saki Çimen

En İyi Makyaj

Bir Nehir Kıyısında – Hülya Tüzün / Yön: Muhammed Furkan Daşbilek

En İyi Kadın Oyuncu – Ecenur Göktepe / Yön: Umut Alaz Kökçü

Paydos – Tolga Yıldız / Yön: Öykü Orhan

En İyi Başrol Oyuncusu

Ablam – Devrim Eylem Şeker / Yön: Burcu Aykar

Dur Bak Dinle Geç – Murat Kılıç / Yön: Muhammed Günaydın

Kara Kutu – Selin Sangu / Yön: Can Deniz Atıcı

Münhasır – Gonca Cilasun / Yön: Yeşim Tonbaz

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Şerif Erol / Yön: Yavuz Akyıldız

En İyi Yardımcı Oyuncu

Ablam – Ayça Ayşe Yeniay / Yön: Burcu Aykar

Anoush – Buse Yıldırım / Yön: Deniz Telek

Dur Bak Dinle Geç – Ali Seçkiner Alıcı / Yön: Muhammed Günaydın

Göremediğimiz Tüm Işıklar – Erhan Acun / Yön: Şeyhmus Altun

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Onurberk Arslanoğlu / Yön: Yavuz Akyıldız

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

Belgesel Dalı

Çıtırtı – Yönetmen: Burak Onat

Kış – Yönetmen: Berrin Öz

Tülütabaklar – Yönetmen: Yasin Öztürk

Kurmaca Dalı

Perdeler – Yönetmen: Fırat Onar

Son Akşam Yemeği – Yönetmen: Selinay Güneş

Ziyafet – Yönetmen: Fırat Özeler