Üs bölgesi denetimine AKP il başkanları da katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak ve Siirt’te komutanlarla üs bölgesini ziyaret etti.

Soylu'nun, Şırnak ziyaretine AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı. Ziyarette ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Selim Kapancı da yer aldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Siirt'teki Pervari Doğan Üs Bölgesi'ndeyse Soylu'ya AKP İl Başkanı Ekrem Olgaç eşlik etti.

Soylu ziyaretinde, "Göreceksiniz, Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın cazibe merkezi haline gelecek, yeter ki biz huzurumuzu elimizde tutalım" dedi.