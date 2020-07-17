Uruguay’da inşaat işçileri grevde

Uruguay Tek Ulusal İnşaat Sendikası (SUNCA), Çarşamba günü, ücret güvencesi talebiyle greve çıkarak 1 Mayıs Meydanı’nda büyük bir miting gerçekleştirdi. İnşaat işçileri kısa vadede ülke ekonomisinin büyüme beklenen az sayıdaki işkolundan biri olan inşaat sektöründe ücret kesintilerini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

‘‘Bir adım bile geri atmak yok – İş, ekmek, ücret’’ sloganıyla büyük bir miting düzenleyen işçiler, inşaat sektöründe ücret kaybı yaşamayacakları yeni bir toplu sözleşme yapılmasını talep etti. Grevde ayrıca 8 Temmuz’da kabul edilen ve ülkede neoliberal politikaların yeni bir aracı olarak görülen Acil Durum Yasası da protesto edildi. Sendika Başkanı Daniel Diverio, mitingde yaptığı konuşmada, yasanın ‘‘işçi sınıfını mahvetmeyi’’ amaçladığını söyledi. Diverio, ‘‘Hükümet ekonominin motoru olduğumuzu söyleyerek pandeminin ortasında bizi sokaklara inmek zorunda bıraktı. Eğer ekonominin motoruysak, ürettiklerimizden hakkımız olanı istiyoruz’’ ifadesini kullandı.

Sendika dört işveren sendikasının önerdiği yüzde 3’lük zammı kabul etmeyeceğini belirterek, patronları enflasyon bahanesiyle ücretlerinde yapılacak bir kesintiyi kabul etmeyeceği konusunda uyardı.

Sendika mevcut sağlık krizinde ayakta kalabilecekleri ücretlerin ilk sırada yer aldığı yeni bir toplu sözleşme imzalanmasını ve işsiz kalan inşaat işçileri için fon yaratılmasını talep ediyor. İşçilerin talepleri arasında, yeni bir sosyal güvenlik reformu, finansal tabana yayılma yasası ve yeni bütçede yatırım planın yer alması da bulunuyor.

İlerleyen günlerde diğer sendikaların da eylemlere katılması beklenirken, 29 Temmuz’da Kamu İşletmeleri Sendikası, kamu şirketlerinin tasfiyesine, ücret kesintilerine ve gelir kaybına karşı greve çıkacağını duyurdu.