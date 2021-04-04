Urla'da tekneye 'kaçak göçmen' operasyonu

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasadışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalıştıkları belirtilen 109 sığınmacının bulunduğu tekneye jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda insan kaçakçısı olduğu belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin Karaburun ilçesindeki bir balıkçı barınağından İtalya'ya kaçak yollarla sığınmacı götürmek üzere hazırlık yapıldığı ihbarı aldığı ve bunun üzerine sığınmacıları taşıyan tekneyi takibe aldığı belirtildi.

Urla'dan denize açılmak üzere olan tekneye operasyon düzenlendi. Afganistan ve Irak uyruklu 109 kişinin bulunduğu teknede insan kaçakçısı olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

109 kişi sağlık kontrolleri ve diğer işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresine gönderildi.

AA, sığınmacıları taşıyan teknenin motorunda arıza tespit edildiği ve kötü hava şartları altında batmasının muhtemel olduğunu söyledi.