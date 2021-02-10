Urfa'da kadın cinayeti

Urfa'nın Haliye ilçesinde Güneş Mahallesinde yaşayan Halil Kermeli, iddiaya göre koyun satışı nedeniyle borcu bulunan kişilerin evine gitti.

DHA'nın haberine göre, Kermeli, ismi öğrenilemeyen borçlusunun eşi Meryem Güneşle tartışmaya başladı. Kermeli, yanında bulunan tüfekle Meryem Güneşe ateş etti.

28 yaşındaki Halik Kermeli, 23 yaşındaki Meryem Güneş'i pompalı tüfekle öldürdü. Kermeli, aynı tüfekle evin avlusunda intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Meryem Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Kermeli ise kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın soruşturması sürüyor.