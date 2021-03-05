'Üretim' yalanı: Meslek liselerinde maske üretiminde gerçek süreç nasıl işliyor

Türkiye'de, diğer pek çok başlıkta olduğu gibi eğitim alanında da ciddi bir yıkım söz konusu. Elbette bu pandemiyle başlamadı ancak iktidar salgını bahane ederek emekçi çocuklarının eğitim hakkını fiilen gasp etti. Artık yürütülemeyecek ve asıl niteliğinden uzaklaşan eğitim faaliyetleri tıpkı sağlık alanında olduğu gibi emekçilerin sırtına yüklendi. Hiçbir planlama içermeyen, her geçen gün derinleşen bir krizle karşı karşıyayız. Diğer kamusal hizmetlerde olduğu gibi bakanlıkların tek yaptığı gerçeklikten uzak tozpembe tablolar çizmek. Bu tabloların en başında ise meslek liseleri üretim yapıyor yalanı yer alıyor.

Sermayenin saldırısı

Meslek liseleri, çok uzun zamandır sermayenin saldırısı altında. Kamusal eğitim artık ticari bir meta, okullar ise birer işletmeye dönüştürülmüş durumda. Öğretmenler ustabaşı, öğrenciler ise ucuz iş gücü olarak görülüyor. Üstelik buradan yoksullara propaganda edilen üretimle iç içe geçmiş eğitim tamamen bir safsatadan ibaret. Meslek liseleri protokollerle, okul okul hatta alan alan patronlara pay edilmiş durumda. Meslek alanları ‘’hami’’ dedikleri şirketlere bağlandı. Okullar eğitim öğretim kurumundan çok hizmet içi eğitim sertifikası veren işçi bulma bürolarına dönüştürüldü. Bununla da yetinilmeyip pandemi boyunca maske ve dezenfektan üretimi yapılıyor denilerek istismar edildi.

Okul binaları, öğretmen ve öğrencilerin emeği kiralanıyor

Pandemi boyunca artan meslek liseleri "üretiyor" haberleri her yeri kapladı. Elbette gerçekte bir üretimden bahsetmek söz konusu değil! Televizyon haberlerine konu olan ve birçok yetkili tarafından gururla sunulan kimi meslek liselerine ait üretim rakamları aslında önemli bir gerçeği gizliyor. Aslında üretim dedikleri okul binasının, öğretmen ile öğrencilerin emeğinin kiralanması oluyor.

Örneğin sıklıkla haberlere konu olan maske üretimini ele alalım gerçekte süreç nasıl işliyor görelim.

"Üretimde" bulunacak olan okul dışarıdan maske için gerekli kumaş, ip ve makineyi hazır şekilde alıyor. Sonra okulda bir sınıf atölyeye dönüştürülerek üretime uygun hale getiriliyor. Makine ve malzemeler burada birleştirip paketlenerek üretim tamamlanmış oluyor. Hatta bazen maske ipliğinin dikimi bile dışarıdan yapılıyor. Bu aşamada öğretmen ve öğrenci tüm işleri üstleniyor. Zaten hazır gelen bu makineler ve malzemeler resmi olarak okulda üretilmiş gibi gösteriliyor ve propagandası yapılıyor. Hatta kimi örnekler de bu yolsuzluk ileri taşınarak dışarıdan alınan hazır maske ve dezenfektanlar okulda üretilmiş gibi etiketlenerek satılıyor. Hem milli eğitim bakanlığının bu malzemeleri tedarik ettiği patronlar kazanıyor hem de kira ödemeden, işçi ücreti, sigorta gibi giderlerden kurtulmuş oluyorlar.

Hatta bir okul tarafından dışarıdan satın alınan makineler sanki orada üretilmiş gibi başka okullara satılabiliyor.

Benzer durum dezenfektan üretimi için de geçerli. Dışarıdan alınan alkol, gliserin ve peroksit gibi kimyevi ürünler okulda karıştırılıp paketlenerek satılıyor. Genelde üretilen maske ve dezenfektanlar yine MEB tarafından satın alınıyor.

Kimi mobilya bölümlerinde ise dışarıdan hazır gelen demonte parçalar okulda birleştirilerek ürün olarak satışa sunuluyor.

Tüm bu süreçlerin eğitimle herhangi bir ilgisi bulunmuyor elbette.

Toplam gelirden yüzde 16 pay kesiliyor

İşletmeye dönüşen okullarda bu süreç önemli sıkıntılar yaratıyor. Öğretmenleri teşvik etmek için zorunlu eğitimler veriliyor. Bu eğitimlere katılım zorunlu diye idare tarafından bildiriliyor. Meslek liselerini özel sermayeye açma yolu olan protokol okullarda görev yapan öğretmenler kamu görevlisi olmasına rağmen başka okula geçmek için cv ile başvuru yapıyor. Eğer kendilerini AKP’li müdürlere ‘’beğendirebilirlerse’’ atama işlemi gerçekleşiyor.

Bu "üretim" sonucunda elde edilen gelir hem öğretmenler hem de öğrenci velileri için pay edilerek sus payı işlevi görüyor. Toplam elde edilen paradan %16 idareye pay kesiliyor. Kardan aylık olarak öğretmen en fazla 2 asgari ücret, teknisyen 1.5, öğrenci 1 asgari ücret alabiliyor. Sadece çalışılan aylarda ücret alınabiliyor. Yıl sonunda ise kalan paranın 3 te 1’i öğretmenlere kar payı olarak dağıtılabiliyor. Kar payında da en fazla 12 asgari ücret alınabiliyor.

Artan ekonomik krizle birlikte gittikçe yoksullaşan öğretmenler ve bu okullarda okuyan yoksul emekçi çocukları için ek gelir olarak sunuluyor.

Tüm bunların sonucunda eğitim kamusal bir hak olmaktan çıkıp tamamen ticari bir faaliyete dönüşüyor. Eğitimin yeniden kamusal bir hak olarak ve bilimsel bir içerikle üretilmesi bu piyasacı saldırının yenilgisinden geçiyor.