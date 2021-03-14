Ürdün'de hastanede oksijen kesintisi nedeniyle ölümlerin ardından Sağlık Bakanı istifa etti

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, Covid-19 hastalarının bir hastanede oksijen kesintisi nedeniyle yaşamını yitirmelerinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti.
Basın toplantısı düzenleyen Ubeydat, olaya ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini söylerken, oksijen kesintisi sorununun çözüldüğünü ve tüm hastaların oksijene erişebildiğini aktardı.
Ürdün medyası, dün başkent Amman'ın 20 kilometre kuzeyindeki El Salt kentinde bulunan devlet hastanesinde en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Ürdün Başbakanı Bişer el-Hasavneh, olaya dönük soruşturma açılması talimatı verirken, Kral 2. Abdullah'ın hastane müdürünün açığa alınması emri verdiği bildirildi.