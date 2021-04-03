Ürdün'de darbe girişimi iddiası

Ürdün resmi haber ajansına göre kraliyet ailesinin bir üyesi ve Suudi Arabistan elçisi Hasan bin Zaid ve Basem İbrahim Avadallah dahil 20'nin üzerinde kişi "Darbe girişimine karıştıkları" suçlamasıyla tutuklandı.

İki üst düzey saray yetkilisi ve adı belirtilmeyen "diğerleri", "yakın bir güvenlik takibi" sonrasında tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öncesinde eski veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in tutuklananlar arasında bulunduğu haberleri yayılsada daha sonra Ürdün ordusu tarafından yalanlandı.

Kralın üvey kardeşi Prens Hamza’dan “ülkenin güvenliğini tehdit eden bazı eylemlerine son vermesi” talep edildiği Ürdün ordusunun açıklamasında kendisine yer buldu. duyuruldu.

The Washington Post, Ürdünlü bir saray danışmanına atıfta bulunarak, söz konusu "darbe girişimi"nin hedefinin Kral II. Abdullah'ı devirip yerine Prens Hamza'yı getirmek olduğunu aktardı.

The Washington Post'ta konuşan yetkili daha fazla tutuklama haberinin gelebileceğini söyledi.

Kraliyet ailesinin üyelerinin yanı sıra, söz konusu darbe girişimi güvenlik görevlileri ve kabile liderlerini de içeriyor. Tutuklanan isimler arasında Suudi Arabistan bağlantılarıysa dikkat çekiyor.

Suudi Hanedanlığı'ysa yaptığı açıklamada “Kral Abdullah’ın yanındayız ve ülkesinin güvenliğini sağlamada onu destekliyoruz.” dedi.

ABD'den ilk tepki

Haberlerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price tarafından gönderilen bir e-postaya atıfta bulunarak, Kral Abdullah'ın ABD'nin "kilit ortağı" olduğunu ve "tam desteğini aldığını" bildirdi.

ABD Haziran 2020 itibarıyla Ürdün'de yaklaşık 3.145 ABD askeri konuşlandırıldı.