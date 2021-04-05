Ürdün prensinin darbe için 'dış güçler'le anlaştığı iddia edildi

Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla ev hapsinde tutulan prens Hamza bin Hüseyin'in "ülke yönetimini ele geçirmek için dış odaklarla anlaştığı" iddia edildi.

Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, "Soruşturmalar, Ürdün'ün istikrarsızlaştırılmasında doğru zamanı kollamak amacıyla müdahale ve dış güçlerle iletişime geçme girişimini tespit etti" açıklamasında bulundu. Safadi, Prens Hamza'nın eşinin, çiftin ülkeyi terk etmesi için yabancı istihbarat kurumlarıyla iletişime geçtiğini öne sürdü.

Safadi, ön soruşturmaların, bu eylem ve hareketlerin ülkenin güvenliğini ve istikrarını doğrudan etkileme seviyesine ulaştığını gösterdiğini, ancak kralın bunun çözümünü aile içinde sağlamak amacıyla doğrudan Prens Hamza'yla konuşma kararı aldığını aktardı. Safadi, darbe soruşturması kapsamında 14 ila 16 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Safadi, "Krizin çözülmesi için çabalar gösterildi, ancak Prens Hamza işbirliği içinde hareket etmedi" diye konuştu.

Ürdün ordusu, cumartesi günü "ülkenin güvenliğini ve istikrarını hedef aldığı" gerekçesiyle Prens Hamza'ya bir uyarı yollamış, daha sonra prensin ev hapsine alındığı açıklanmıştı. Ülkedeki bazı üst düzey yetkililer de aynı gerekçeyle gözaltına alınmıştı.

Ürdün'de Kral Abdullah, 2004 yılında Hamza'yı veliaht prensliğinden almıştı.