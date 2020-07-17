Ürdün, Müslüman Kardeşleri resmen feshetti

Perşembe günü Ürdünlü bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, yüksek mahkemenin önceki gün, Müslüman Kardeşler örgütünün, Ürdün yasaları çerçevesinde yasal statüsünün gereklerini yerine getiremediği için feshedilmesi yönünde nihai bir karar aldığı belirtildi.

2014 yılına kadar siyasi kolunun faaliyetlerine Amman tarafından izin verilen Müslüman Kardeşler, bu yıl çıkarılan siyasi partiler yasasına göre iznini yenilemediği gerekçesiyle yasa dışı ilan edilmişti.

Örgüt faaliyetlerini sürdürmüş, ancak 2015 yılında hükümetin partiden ayrılan, Müslüman Kardeşler Cemiyeti isimli başka bir grubu yetkilendirmesinin ardından, devletle Müslüman Kardeşler arasındaki ilişkiler hızla bozulmuştu.

2016 yılında güvenlik güçleri Müslüman Kardeşler’in merkezini ve taşra örgütlerini kapatmış ve partiye ait gayr-i menkullerin mülkiyeti, Müslüman Kardeşler Cemiyeti’ne devredilmişti.

Müslüman Kardeşler’in kararı yargıya taşımasının ardından Fesih Mahkemesi tarafından görülmeye başlayan dava, nihai fesih kararıyla sonuçlandı.

Müslüman Kardeşler 1940’larda ve 1950’lerde çıkarılan daha önceki yasalar çerçevesinde faaliyette bulunma iznine sahip olduğunu belirterek, kararı temyize götüreceğini açıkladı. Örgütün sözcüsü Moaz Havaldeh, Müslüman Kardeşler’in kararı ‘‘nihai’’ görmediğini ve hukukçulardan oluşan bir grubun temyiz hazırlıklarına başladığını söyledi. AFP’ye konuşan Havaldeh, ‘‘İhvan idari bir kararla tasfiye olmayacak, faaliyetlerimizi kiralayacağımız alternatif mülklerde sürdüreceğiz’’ ifadesini kullandı. Üzerinde anlaşma sağlanabilecek bir çerçevede yasal statülerini geliştirmeye hazır olduklarını belirten sözcü, yetkililerin müzakere kapılarını kapadığını ve krizi çözmek için herhangi bir öneride bulunmadığını ileri sürdü.

Müslüman Kardeşler’in yönetim kurulu başkanı Şeyh Hamza Mansur’sa yine AFP’ye yaptığı açıklamada, ‘‘Müslüman Kardeşler bir ılımlılık modeli ve ulusal birliğin güçlendirilmesinde önemli bir unsurdur, bu yüzden feshedilmesi ulusal çıkarlara aykırıdır’’ yorumunda bulundu.

Krallık’ta geniş bir kitle desteğine sahip olan Müslüman Kardeşler, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere pek çok ülkede yasaklanmış durumda.