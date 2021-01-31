Ünye'deki savcı hakkında HSK'ye inceleme izni

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir savcının yanlış yere park ettiği aracına not bırakan yurttaşın gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme izni verildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir savcının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ye inceleme izni verdi.

Dün Ünye Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir sitede, site sakinlerinden S.U., site otoparkında yol girişine park edilen aracın camına “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir. Bilginize” notunu bırakmış, bir süre sonra gözaltına alınmıştı. S.U. daha sonra serbest bırakılmıştı.

Aracın Ünye Adliyesi'nde görev yapan bir cumhuriyet savcısına ait olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılıktan bugün yapılan açıklamada S.U.'nun savcının aracın cam sileceklerine zarar verdiği iddiası üzerine gözaltına alındığı öne sürülmüştü.