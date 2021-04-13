'Unutulma hakkı' yeniden gündemde: Sicil temizliği kimin işine yaradı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden 'Unutulma Hakkı' ile ilgili açıklama yaptı.

Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa ülkelerinde normatif olan unutulma hakkının vatandaşlarımız içinde uygulanması için büyük bir mücadele verdik. 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı kanun çerçevesinde, vatandaşlarımız artık ‘Unutulma Hakkı’nı kullanabilecekler."

Sayan'ın sözleri "unutulma hakkı" konusunu yeniden gündeme getirdi.

AKP kendini unutturmaya çalışıyor

AKP hazırladığı sosyal medya düzenlemesiyle hem 'sansür'e daha geniş imkanlar sağlamış hem de geçmişe dönük “sicil temizliğinin” önünü açmıştı. AKP’li birçok isim bu sayede kendileriyle ilgili haberlerin internet arşivlerinden de temizlenmesine girişti. Bunun için de en çok "unutulmaz hakkı" kullanıldı.

Bu konuda hazırlanan düzenleme "AKP'nin yoksulluk, FETÖ ile ilişkileri, yolsuzluklarına ilişkin erişim engellenecek. Getirilen yasa teklifinde ifade özgürlüğüne, toplumun haber alma özgürlüğüne kısıtlamalar var. Bu düzenlemeler, kendilerinin eleştirildiği mecraları daraltmaya yönelik. Amaç sosyal medyayı zapt-u rapt altına almak, kimsenin sesi çıkmasın, kuşatılsın" yorumlarıyla karşılanmış, tepki toplamıştı.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz yasayı şöyle değerlendirmişti:

"EngelliWeb raporunda erişime engellenen ve silinen haberlerin lig tablosunu yapmıştık. İçerik çıkartma Kanuna eğer eklenirse zorunlu olarak tüm haberler silinecek ve kaldırılacak. Hükümet geriye doğru kendisini AKlayacak ve tüm yolsuzluk ve eleştirel haberler yok edilecek.

Bu arada yapılmak istenenin vatandaşın 'unutulma hakkı' ile de yakından uzaktan bir alakası yok. Asıl unutturulmak istenen Hükümetin siyasi geçmişi, ortaya çıkartılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerdir. Eğer bu taslak Meclisten geçerse tertemiz bir İnternetimiz ve siyasetimiz olacak."

Amaç Erdoğan'ı değil de cemaatçileri unutturmak olmasın?

Konuyla ilgili soL haber portalı Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kuzulugil, 'unutulma hakkının' Erdoğan ve AKP yönetimindeki önemli isimlerin geçmişini silmek için kullanılabileceği görüşünde olmadığını söylemişti.

"Erdoğan'ın Gülen cemaatiyle geçmiş ilişkilerini deşifre eden herhangi bir haberi 'unutulma hakkı'na sığınarak kaldırtması, hatta bu gerekçeyle bir mahkeme başvurusu yapması sadece zaten kimsenin unutmadığı gerçeklerin yeniden gündem olmasına yol açar" diyen Kuzulugil, "Öte yandan 'unutulma hakkı'nı bu bağlamda kullanmak isteyecekler elbette vardır. 'Unutulma hakkı'nı kullanarak haber sitelerinde yayımlanmış bazı haberlere erişim engelleme kararı aldıranlara da şöyle bir baktığımızda 'unutulma hakkının' etkin kullanımının asıl cemaat tabanında ya da çok bilinmeyen önemli isimleri arasında yer alan kişiler için anlamlı olacağını düşünebiliriz.

Sosyal medya düzenlemesinin sadece Erdoğan'ı değil, Metiner'in meşhur ettiği deyimle 'nedamet getirmiş cemaatçileri' de koruma altına almayı hedeflediği anlaşılıyor." yorumunda bulunmuştu.

'Unutulma hakkı' nedir?

Peki unutulma hakkı nedir? Kişilerin ya da kurumların internet aramaları sonuçlarında isimleriyle ilgili çıkan haber, fotoğraf, video, bilgi ve belge gibi verilerin artık internet arama sonuçlarında olmasını istememe hakkıdır.

Unutulma Hakkı, dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini sağlıyor.”

Söz konusu hakkın kullanılması için kişilik hakları ihlal edilen vatandaşların, sulh ceza hakimliğine dilekçeyle başvurabileceklerini kaydeden Sayan, “Böylece hakimler, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine (unutulma hakkı) karar verilebilecek. İnternet şirketleri, Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, bu ülkeye de öyle hizmet edecekler. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.