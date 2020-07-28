Unutulma hakkı 'nedamet getiren' cemaatçiler için mi?

Meclis gündemindeki sosyal medya düzenlemesi farklı yönleriyle tartışılıyor. 3 CHP milletvekilinin komisyona sunduğu muhalefet şerhinde tasarının farklı yönlerine ilişkin itirazlar ifade edilirken, arama motorlarından içerik çıkartılmasının da öngörüldüğü ve ‘unutulma hakkı’nın etkin kullanımının amaçlandığı yönündeki gerekçenin gerçeği yansıtmadığı görüşüne de yer verildi.

İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün imzalarını taşıyan muhalefet şerhinde şöyle denildi:

"Uygulamada siyasetin dizayn edilmesi hedeflenmektedir. Hafızalarda ilk günkü gibi tazeliğini koruyan AKP-FETÖ işbirliğine ilişkin haberler, yolsuzluk operasyonları, ayakkabı kutularına konulan milyon dolarların görüntü kayıtları ile özellikle ABD ve Rusya ile kurulan tavizkar dış politikanın yol açtığı ağır bedeller internet arşivinden silinmek istenmektedir. Böylelikle yeni kuşakların, geçmişte yaşanan onca kirli ilişkiden haberdar olmaları engellenecektir."

Amaç Erdoğan'ı değil de cemaatçileri unutturmak olmasın?

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz soL Portal editörü Mehmet Kuzulugil, 'unutulma hakkının' Erdoğan ve AKP yönetimindeki önemli isimlerin geçmişini silmek için kullanılabileceği görüşünde olmadığını söyledi.

"Erdoğan'ın Gülen cemaatiyle geçmiş ilişkilerini deşifre eden herhangi bir haberi 'unutulma hakkı'na sığınarak kaldırtması, hatta bu gerekçeyle bir mahkeme başvurusu yapması sadece zaten kimsenin unutmadığı gerçeklerin yeniden gündem olmasına yol açar" diyen Kuzulugil, "Öte yandan 'unutulma hakkı'nı bu bağlamda kullanmak isteyecekler elbette vardır. 'Unutulma hakkı'nı kullanarak haber sitelerinde yayımlanmış bazı haberlere erişim engelleme kararı aldıranlara da şöyle bir baktığımızda 'unutulma hakkının' etkin kullanımının asıl cemaat tabanında ya da çok bilinmeyen önemli isimleri arasında yer alan kişiler için anlamlı olacağını düşünebiliriz.

Sosyal medya düzenlemesinin sadece Erdoğan'ı değil, Metiner'in meşhur ettiği deyimle 'nedamet getirmiş cemaatçileri' de koruma altına almayı hedeflediği anlaşılıyor."