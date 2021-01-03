Unutulan yazar Koçetov

Çevirmen Ahmet Açan’ın uzun zamandır çevirisine emek verdiği Vsevolod Koçetov’un iki eseri Jurbinler ve Yerşov Kardeşler kısa süre önce yayımlandı. Jurbinler yaklaşık bir yıl önce Yordam Kitap tarafından basılırken Ahmet Açan, Yerşov Kardeşler’i e-kitap formatında ücretsiz olarak yayınladı.

Bir kitapsever olarak, Koçetov ve eserlerini daha öncesinde hiç duymamıştım. Ahmet Açan da bu eserlere, gazeteci Feliks Çuyev'in Stalin’in eski Ulaştırma Halk Komiseri Kaganoviç ile yaptığı söyleşilerden oluşan Böyle Buyurdu Kaganoviç kitabını çevirirken rastladığını ifade eder. Kaganoviç ise kitabı, “Jurbinler evet, işçi sınıfını anlatır. Fakat onu tamamen sildiler, Koçetov’u. Artık kimsenin hatırlamadığı bir roman bu ama devrimci işçi sınıfını anlatan yegâne romandır” diye tarif eder. Bu rastlantılar sonucunda Koçetov’un eserleri ilk defa Türkçeye çevrilir.

Koçetov kitabında, 2. Dünya Savaşı sonrası zafer kazanan fakat milyonlarca insanını kaybeden ve ülkesi harap olan SSCB’nin çok kısa süre içerisinde ayağa kalkmasını ele alırken, bunu da küçük bir şehrin gemi fabrikası ve o fabrikanın üç kuşak boyunca işçisi olan Jurbin ailesi üzerinden anlatır. İşçi sınıfının emek ve yurtseverlik kavramlarını nasıl içselleştirdiğini, aslında işçilerin iktidarının işyerlerinden başlayarak nasıl uygulandığını sade dil ve akıcı bir hikâyeyle gösterir.

İlya, Vitya, Kostya, Alyoşa, Antoşa, Vasya, Lidya, Zina ve tabii Matyev Dede başta olmak üzere tüm karakterlerin sevincini, hüzünlerini ve dertlerini büyük bir umutla bize aktarır. Jurbin ailesi üzerinden yurtseverlik, tevazu, ilerleme ve yeni kurulan Sovyet düzeninin insan ilişkilerine getirdiği yenilikler, kafa-kol emeği arasındaki gerginlik, erkek işçilerin kadınlara duyduğu önyargılar ve bunlara karşı yeni bir dünya ve yeni bir insan yaratmaya çalışan öncü işçilerin kavgası okurları heyecanlandırır diyebiliriz.

Koçetov, komünizme ve işçi sınıfına olan inancını romana büyük bir ustalıkla yansıtır. Jurbinler “Sosyalizmde toplumsal ilişkiler nasıl olur?” sorusuna âdeta bir cevap niteliği taşır. 1952 yılında basılan roman yoğun ilgiyle karşılanır. 1954 yılında sinemaya uyarlanan kitap, Cannes Film Festivali’nde 16 oyuncusuna birden en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerini kazandırmakla kalmayıp birçok dile de çevrilir, Dzerjinski romanın operasını besteler, roman sahneye de uyarlanırken Moskova Mayakovski Tiyatrosu ve Leningrad Puşkin Drama Tiyatrosu tarafından yıllarca sahnelenir.

Jurbinler romanıyla Koçetov, tüm Sovyetler Birliği’nde öylesine meşhur olur ki doğduğu kent olan Novgorad’da bir sokağa ve mahalleye ismi verilir, heykeli dikilir, hatta dev bir okyanus gemisi de onun adını taşır. Ama Koçetov sonrasında unutulur ve ismi neredeyse SSCB’den tamamıyla silinmek istenir.

Koçetov’un aniden dışlanmasının arkasında SBKP’nin meşhur 20. Kongresi’nin hem ülke içinde hem de dünya komünist hareketinde yarattığı sonuçlar vardır. Koçetov, kongreden sonra oluşan “küfür” korosuna katılmaz ve bununla kalmayarak bu sonuçların yarattığı sonuçların tehlikesine dikkat çeker. Koçetov, bu sonuçların Sovyetler Birliği yurttaşlarında yarattığı şaşkınlık ve tartışmayı ise Yerşov Kardeşler romanında işler. Yerşov Kardeşler, bu anlamda âdeta destalinizasyon dönemine bir tepki ve karşı çıkış olur. Böyle olunca partiye egemen olan Kruşçev’in hışmına uğrayarak ismi ve eserleri unutturulma yoluna girişilir.

Yerşov Kardeşler de tıpkı Jurbinler gibi bir aile romanıdır. Yine bir taşra şehrinde fabrikada çalışan bir aile ve çevresinde yaşananları işler. Jurbinler romanında gördüğümüz ustalık, bu romanda daha fazla kendini hissettirir. Koçetov, romanın her karakterini derinlemesine işleyerek onların tüm yaşamlarını çok güzel bir akıcılıkla ortaya koyar.

Koçetov, Yerşov ailesi üzerinden yine sosyalizme inanan, sosyalist anavatanı savunan, çalışkan, dürüst, tevazu sahibi işçileri anlatır. Fakat Jurbinler’de karşımıza çıkmayan “yeni tip” insanları, bu romanında görürüz. 20. Kongre’nin Stalin dönemini eleştiriye açması, aslında bir süredir ortaya çıkmayan bazı düşüncelerin kendisini göstermeye başlamasına yol açarken. SSCB’de bireyciliğin olmaması, merkezi yapının insanların bazı hünerlerini göstermesinin önünde engel olduğu gibi tezler kimi çevrelerde dillenmeye başlar. Romanda bu karakterlerin ortak özelliği ise kariyerist olmalarıdır. Bu karakterler, fabrika ve yönetimde söz sahibi olan işçileri küçümser ve kapıldıkları hırsla kariyerist eğilimlerini daha da ortaya çıkarmaya başlarlar.

Bu karakterlerden en fazla dikkat çekense Orleantsev olur. Kötü ve kirlenmiş geçmişini temize çıkarmak için Moskova’dan gelen bu mühendis, bazı hünerleri ve aldatmacaları ile bir çevre kurar. Bu çevre ile partide, şehirde, fabrikada, şehir tiyatrosunda ve gazetesinde önemli yerlerdeki bazı kişileri hedef almaya başlar. Hedef aldığı kişilerin ortak yönü ise sosyalizme ve Stalin’e olan inançlarıdır. Orleantsev’in bunu yaparken arkasına aldığı güç ise 20. Kongre’nin yarattığı hava ve Moskova’da Stalincileri tasfiye etmek için fırsat kollayan yöneticiler olur.

Yazar, Orleantsev karakteri ile Stalin karşıtlarının bulunduğu ruh halini resmeder: Uzun zamandır baş göstermeyen karşıdevrimci düşüncelerin dillenmesi, kendine karşı çıkan olduğunda onları geri kafalı, eskide kalmış, nostaljik Bolşevik hikâyelere takılmış insanlar olarak yaftalaması ve bunlar zayıf kalmışsa de kongrenin kişi kültüne karşı açtığı savaşı savunduğunu iddia etmesi… Orleantsev, emperyalizmin SSCB’ye ideolojik saldırılarından beslenir. Krusçev ve yanlılarının oluşturduğu politik saldırının vücut bulmuş halini yansıtır bize.

Kitabın sonunda ise Yerşov Kardeşler ve diğer partililerin sabırla savaşmaları ile Orleantsev alt edilir. Devrimciler kazanırken, kariyeristler bir tokat yer ama bu, Orleantsev gibilerin ülke çapında yayılmasını engelleyemez. Yazar, Orleantsevciliğin sinsi bir virüs gibi partiye ve ülkeye nasıl yayılmaya başladığını, roman boyunca arka planda incelikle gösterir.

Koçetov inançlı bir komünist yazar olarak iki eserinde de sosyalist bir ülkede örgütlü işçilerin üretimini, sosyal yaşamlarını ve partiye katkılarını büyük bir ustalık ve heyecanla okura aktarır. “Reel sosyalizmde siyasi iklim nasıl olur”, “İşçiler nasıl yaşar” ve “Gündelik yaşam nasıl şekillenir” sorularına cevaplar verir. Bunu yaparken de Stalin’e karşı yapılan ideolojik saldırıya cüretkâr bir yanıt verir.