Unutulan depremzedeler: Apartman görevlileri

İzmir Seferihisar açıklarında geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen ve Bayraklı'da yıkıcı etkiye sebep olan depremde 115 kişi yaşamını yitirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı son açıklamaya göre ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı 376 olarak belirlendi. Orta hasarlı bina sayısı 410 olurken, az hasarlı bina sayısı ile 4 bin 132 olarak tespit edildi.

Ağır ve orta hasarlı binalarda yaşayanlar çadır alanlarına ya da yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kaldı. Çoğu depremzede de çadır alanlarında zor koşullarda işlerine gidip gelmeye devam ediyor.

Öte yandan depremden en çok etkilenenler apartman görevlileri oldu. Ağır hasarlı ve bir bölümü yıkılan binalarda çalışanlar hızla hem evsiz hem de işsiz kaldı. Az hasarlı binalarda çalışanların bir bölümü de apartman sakinlerinin ayrılması nedeniyle işten çıkartılıyor. Bazı görevliler ise kimse olmadığı için soğukta binaların başında sabaha kadar nöbet tutuyor.

Ağır hasarlı ve yıkım kararı bulunan binalardan olan Cumhuriyet Sitesi'nin apartman görevlisi Osman Bey de bunlardan biri. Barış Sitesi’nde yıkılan 3 binanın müteahhidinin yaptığı Cumhuriyet Sitesi'nde çalışan Osman Bey şu anda işsiz. Daha önce sigortalı çalışan ancak kira sözleşmesi bulunmayan Osman Bey şu anda çadırda kalıyor ve tazminatını almak için uğraşıyor.

'Pandemide yükümüz arttı'

Yapıcı Apartmanı'nın görevlisi Filiz Hanım'ın durumu ise daha kritik. Henüz net bir hasar tespit çalışması yapılmayan binaya "az hasarlı" denilmiş. Oturan herkes binayı terk edince yönetici de "Herkes başının çaresine baksın" diyerek Filiz Hanım'ın işine son vermiş.

Resmi olarak "yarım kapıcı" görünen ve 16 yıldır aynı apartmanda çalışan Filiz Hanım'ın geçtiğimiz 5 yıldır sigortası yapılmış. Tam zamanlı çalışmasına rağmen ayda 3 ila 6 gün arasında sigortası yatırılmış. Kira sözleşmesi bulunmayan Filiz Hanım geçtiğimiz aylarda aylık 500 lira maaş alarak konut karşılığı oturmuş. Ancak sözleşmesi olmadığı için kira yardımı yapılamayacağı söylenmiş.

Sigorta istediği halde yapılmadığını söyleyen Filiz Hanım daha önce 28 daireye baktığını ve pandemide yönetici apartmanda olmadığı için onun da işlerini yaptığını ve yükünün arttığını anlatıyor. İşsiz kalan Filiz Hanım da şu anda çadırda kalıyor.

Bayraklı'da benzer durumda olan çok sayıda kapıcı şimdi haklarını alabilmek için bir araya geliyor.