Üniversiteye giriş sınavlarında yarım milyon kişi barajı geçemedi

ÖSYM'nin yayınladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) bu yıl gerçekleştirilen oturumlarına ilişkin değerlendirme raporuna göre sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuru yapan 2 milyon 424 bin 718 adayın 2 milyon 296 bin 138’i katıldı.

Yarım milyon aday barajı geçemedi

Sınava katılan adaylardan Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puanı bulunan 2 milyon 257 bin 671 adayın 2020-TYT puanı hesaplanırken 0.5'in altında puan almış 38 bin 467 adayın puanı hesaplanmadı.

150 puan olan barajı geçemeyen aday sayısı 512 bin 39 oldu.

TYT’de 120 sorunun tamamını doğru hiçbir aday doğru cevaplayamadı. 119 soruyu doğru cevaplayan sayısı ise yalnızca 4 oldu. 53 aday ise hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı.

Lise türlerine göre TYT puan ortalamalarıysa şöyle oldu:

Fen liseleri: 359,33

Sosyal bilimler lisesi: 275,07

Anadolu liseleri: 238,72

İmam hatip liseleri: 180,01

TYT Netlerinin ortalamaları - Türkçe: 40 soruda 14,29 - Sosyal Bilimler: 20'de 7,79 - Temel Matematik: 40'de 5,56 - Fen Bilimleri: 20'de 2,67

Türkçe'de 40'ta 40 yapan kişi sayısı 34 olurken, 4 bin 50 kişiyse testteki hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Sosyal Bilimler testinde 20'de 20 yapan 742 aday varken, 37 bin 432 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Temel Matematik'yse 40 sorunun tamamını 2 bin 196 aday doğru yanıtladı, 399 bin 271 aday ise hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Fen Bilimleri testinde bulunan 20 sorunun tamamını bin 315 aday doğru cevapladı. 553 bin 129 aday hiçbir soruya doğru yanıt veremedi.

Alan Yeterlilik Testi'ndeyse (AYT) başvuran 1 milyon 788 bin 590 adaydan 1 milyon 672 bin 376 kişi sınava girdi. 160 soruluk testte

40’ar soruya göre netlerin ortalamaları ise şöyle oldu: