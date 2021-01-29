Üniversiteli genci döverek öldürenlere ‘haksız tahrik’ indirimi

Avusturya’da yaşayan ablasının eşinden şiddet gördüğünü öğrenmesi üzerine, Konya’da eniştesinin ailesinin yaşadığı eve giderek konuşmak isteyen üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Mehmet Ali Demirel eniştesinin babası ve iki kardeşi tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Hüseyin Koç ile oğulları Adil ve İsa Koç’un tutuklu yargılandıkları davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, baba ve 2 oğluna önce “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından suçun “haksız tahrik” altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 15’er yıla indirdi. Sanıkların tutukluluk süresi de göz önüne alınarak, hapis cezaları, 12’şer yıl 6’şar aya düşürüldü.