'Üniversitelerde yüz yüze eğitim ikinci dönemde'

Geçtiğimiz haftalarda AKP MKYK toplantısında gündeme gelen üniversiteler açılsın talebi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor.

Söz konusu toplantıda bazı AKP yöneticileri “Sadece üniversite ve üniversite öğrencileri ile geçinen bazı iller var, esnaf sıkıntıda, üniversiteler, yurtlar ve okullar tamamı açılmalı” derken, Erdoğan'ın ise konuyu Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı ile konuşacağını söylediği aktarılmıştı.

Konuya ilişkin bugün Hürriyet'te yer alan haberde, "bazı uzmanlar, aralık ayından sonra üniversitelerin ikinci yarı yıl eğitimine okullarda devam edebileceği görüşünü dile getiriyor" ifadesi yer alırken, Sabah gazetesinde yer alan haberde ise, "Anadolu'da vaka sayıları inişe geçti. İstanbul ve çevresi şu anda Türkiye genelinde artışın gözlendiği tek yer. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor. Bu tarih daha erkene de çekilebilir" denildi.