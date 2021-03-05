Üniversiteler ilahiyata teslim: İşte ilahiyatçı rektörlerin listesi

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Spor Bilimleri ve Turizm fakültelerinin dekan vekili olan Rektör Yardımcısı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim Üyesi Halil İbrahim Şimşek'in Mimarlık Fakültesi'ne dekan yapılması dikkatleri yeniden devlet üniversitelerine çevirdi.
Yükseköğretim Kurulu'nun bilgilerine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelere atadığı rektörlerin önemli bir bölümü ilahiyat fakültesi kökenli.
Üniversitelerdeki bu durumu araştırdık ve ortaya şu tablo çıktı:
-Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
Doğum Yeri ve Tarihi: Hatay, 1970
Doktora: Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Doçentlik: Cumhuriyet Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Göreve Başlangıç: Şubat 2020
-Prof. Dr. Selçuk Coşkun: Bayburt Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Gümüşhane, 1966
Doktora: Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Doçentlik:Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Göreve Başlangıç: Mart 2013
-Prof. Dr. İbrahim Çapak: Bingöl Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Bingöl, 1971
Doktora: Ankara Üniversitesi, Mantık
Doçentlik: Sakarya Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Göreve Başlangıç: Mart 2016
-Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz: Bursa Uludağ Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Aydın, 1954
Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Temel İslami Bilimleri
Doçentlik: Bursa Uludağ Üniversitesi, Temel İslami Bilimleri
Göreve Başlama: Nisan 2019
-Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Diyarbakır, 1955
Doktora: Ankara Üniversitesi, İlahiyat
Doçentlik: Ankara Üniversitesi, İlahiyat
Göreve Başlangıç: Ocak 2019
-Prof. Dr. Ömer Pakiş: Hakkari Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Batman
Doktora: Marmara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Doçentlik: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Göreve Başlama: Ocak 2017
-Prof. Dr. Saffet Köse: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Balıkesir, 1964
Doktora: Marmara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Doçentlik: Selçuk Üniversitesi, İlahiyat
Göreve Başlama: Nisan 2018
-Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun: Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Kilis, 1966
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Din Psikolojisi
Doçentlik: İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Göreve Başlama: Ocak 2017
-Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat: Muş Alparslan Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Elazığ, 1969
Doktora: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Doçentlik: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Göreve Başlama: Mart 2015
-Prof. Dr. Cem Zorlu: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Konya 1963
Doktora: Selçuk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları
Doçentlik: Selçuk Üniversitesi, İslam Tarihi
Göreve Başlama: Aralık 2018
-Prof. Dr. Yavuz Ünal: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu, 1963
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri-Hadis
Göreve Başlangıç: Ağustos 2020
-Prof. Dr. Ali Akdoğan: Ordu Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu, 1964
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat
Doçentlik: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat
Göreve Başlangıç: Temmuz 2019
-Prof. Dr. Hüseyin Karaman: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon, 1972
Doktora: Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Doçentlik: Karadeniz Teknik Üniversitesi, İslam Felsefesi
Göreve Başlama: Mayıs 2014
-Prof. Dr. Mahmut Aydın: Samsun Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun, 1968
Doktora: Birmingham Üniversitesi, İslam Çalışmaları
Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Göreve Başlama: Eylül 2018
-Prof. Dr. Nihat Dalgın: Sinop Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun, 1964
Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Doçentlik: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Göreve Başlangıç: Temmuz 2015
-Prof. Dr. Alim Yıldız: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas, 1968
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları
Doçentlik: Dokuz Eylül Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları
Göreve Başlangıç: Temmuz 2016
-Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu: Trabzon Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon, 1960
Doktora: Marmara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Doçentlik: Marmara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri
Göreve Başlama: Eylül 2018
-Prof. Dr. Suat Cebeci: Yalova Üniversitesi
Doğum Yeri ve Tarihi: Bayburt, 1952
Doktora: Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Doçentlik: Harran Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Göreve Başlangıç: Mart 2018