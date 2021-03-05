Üniversiteler ilahiyata teslim: İşte ilahiyatçı rektörlerin listesi

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Spor Bilimleri ve Turizm fakültelerinin dekan vekili olan Rektör Yardımcısı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim Üyesi Halil İbrahim Şimşek'in Mimarlık Fakültesi'ne dekan yapılması dikkatleri yeniden devlet üniversitelerine çevirdi.

Yükseköğretim Kurulu'nun bilgilerine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelere atadığı rektörlerin önemli bir bölümü ilahiyat fakültesi kökenli.

Üniversitelerdeki bu durumu araştırdık ve ortaya şu tablo çıktı:

-Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

Doğum Yeri ve Tarihi: Hatay, 1970

Doktora: Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Doçentlik:​​ Cumhuriyet Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Göreve Başlangıç: Şubat 2020

-Prof. Dr. Selçuk Coşkun: Bayburt Üniversitesi​​



Doğum Yeri ve Tarihi: Gümüşhane, 1966

Doktora: Atatürk Üniversitesi​, Temel İslam Bilimleri

Doçentlik:​​Atatürk Üniversitesi​, Temel İslam Bilimleri

Göreve Başlangıç: Mart 2013

-​Prof. Dr. İbrahim Çapak: Bingöl Üniversitesi​​

Doğum Yeri ve Tarihi: Bingöl, 1971

Doktora: Ankara Üniversitesi, Mantık

Doçentlik:​​ Sakarya Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Göreve Başlangıç: Mart 2016

-​Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz: Bursa Uludağ ​Üniversitesi



​Doğum Yeri ve Tarihi: Aydın, 1954

Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, Temel İslami Bilimleri​

Doçentlik:​ Bursa Uludağ Üniversitesi, Temel İslami Bilimleri​

Göreve Başlama: Nisan 2019

-Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi​

Doğum Yeri ve Tarihi: Diyarbakır, 1955

Doktora: Ankara Üniversitesi​, İlahiyat

Doçentlik:​​ Ankara Üniversitesi​, İlahiyat

Göreve Başlangıç: Ocak 2019

-Prof. Dr. Ömer Pakiş: Hakkari ​Üniversitesi​

​Doğum Yeri ve Tarihi: Batman

Doktora: Marmara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri

Doçentlik:​ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri​

Göreve Başlama: Ocak 2017

-Prof. Dr. Saffet Köse: İzmir Katip Çelebi ​Üniversitesi



​Doğum Yeri ve Tarihi: Balıkesir, 1964

Doktora: Marmara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri​

Doçentlik:​ Selçuk Üniversitesi, İlahiyat

Göreve Başlama: Nisan 2018

-Prof. Dr.​ Mustafa Doğan Karacoşkun: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doğum Yeri ve Tarihi: Kilis, 1966

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Din Psikolojisi

Doçentlik:​ İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Göreve Başlama: Ocak 2017

-Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat: Muş Alparslan ​Üniversitesi



​Doğum Yeri ve Tarihi: Elazığ, 1969

Doktora: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri

Doçentlik:​ Necmettin Erbakan Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri

Göreve Başlama: Mart 2015

-Prof. Dr. Cem Zorlu: Necmettin Erbakan Üniversitesi​



​Doğum Yeri ve Tarihi: Konya 1963

Doktora: Selçuk Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Doçentlik:​ Selçuk Üniversitesi, İslam Tarihi

Göreve Başlama: Aralık 2018

-Prof. Dr. Yavuz Ünal: Ondokuz Mayıs Üniversitesi​​

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu, 1963

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri​

Doçentlik:​​ ​Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri​​-Hadis

Göreve Başlangıç: Ağustos 2020

-Prof. Dr. Ali Akdoğan: Ordu ​Üniversitesi​​



Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu, 1964

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat

Doçentlik:​​ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat

Göreve Başlangıç: Temmuz 2019

-Prof. Dr. Hüseyin Karaman: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi​



Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon, 1972

Doktora: Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Doçentlik:​​ Karadeniz Teknik Üniversitesi, İslam Felsefesi

Göreve Başlama: Mayıs 2014

-Prof. Dr. Mahmut Aydın: Samsun Üniversitesi​

​Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun, 1968

Doktora: Birmingham Üniversitesi, İslam Çalışmaları

Doçentlik:​ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri​

Göreve Başlama: Eylül 2018

-Prof. Dr. Nihat Dalgın: Sinop Üniversitesi​​

Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun, 1964

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri

Doçentlik:​​ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri

Göreve Başlangıç: Temmuz 2015

-Prof. Dr. Alim Yıldız: Sivas Cumhuriyet ​Üniversitesi​​​



Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas, 1968

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Doçentlik:​ Dokuz Eylül Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Göreve Başlangıç: Temmuz 2016

-Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu: Trabzon ​Üniversitesi



​Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon, 1960

Doktora: Marmara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri

Doçentlik:​ Marmara Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri

Göreve Başlama: Eylül 2018

-Prof. Dr. Suat Cebeci: Yalova ​Üniversitesi



Doğum Yeri ve Tarihi: Bayburt, 1952

Doktora: Ankara Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Doçentlik:​ Harran Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri

Göreve Başlangıç: Mart 2018