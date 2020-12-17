'Üniversiteler fuhuş evi' sözlerine soruşturma

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde profesör olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, üniversitelerin "fuhuş evi" olduğunu söylemişti. Sofuoğlu'nun açıklamaları büyük tepki topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan "söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" ifadesini kullandı. Savaş şöyle dedi: “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır”

Ne demişti?

Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu "Derin Kutu" adlı programına katılan Sofuoğlu, öğrencilerin kendi derslerine girmediğinden şikayet ettiği konuşmasında öğrencileri "hedonist" olmakla suçladı.

"Google'ı Abdülhamid buldu", "İstanbul Sözleşmesi çok kan dökecek" ve Ayasofya'ya ilişkin "Camide fahişe olur mu" sözleriyle hatırlanan Sofuoğlu üniversitelerle ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise “Gördüğüm var. İstisna değil. Gelin ben sizi gezdireyim. Komşular size söyleyecek, emlakçılar size söyleyecek. Siz nerede yaşıyorsunuz?” dedi.