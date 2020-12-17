'Üniversiteler fuhuş evi' sözlerine Sakarya Üniversitesi'nden açıklama

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun Akit TV'de katıldığı 'Derin Kutu' isimli programda üniversiteler için 'Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri' sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

​Savaşan, konuyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Söyledikleri yakışmıyor ancak biz kurum olarak yasal süreçleri işletmek durumundayız. Hem savcı hem hâkim rolüne bürünmemiz doğru olmaz tabii ki. Gerekli işlemler inşallah tesis edilecek. Disiplin yönetmeliği var malum. O çerçevede soruşturmacı atanacak, savunmalar alınacak, artık uygun ceza neyse önerilecek. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek.”

Sofuoğlu’nun üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi söz konusu mu sorusu üzerine “Kişilerin savunmasını almadan bir şey söylemem doğru olmaz” diyen rektör Fatih Savaşan, “Okulla ilişiğinin kesilmesinin o kapsama gireceğini düşünmüyorum ama bu konuda şu an yorum yapmam doğru değil. Kendisiyle de henüz konuşmadık” diye konuştu.

Üniversiteden açıklama

Sakarya Üniversite'sinden yapılan açıklamada da Sofuoğlu hakkında 'gerekli işlemlerin başlatıldığı' belirtildi.