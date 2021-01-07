'Üniversiteler fuhuş evi' sözleri infial yaratmıştı, yine öğrencileri hedef aldı

Sakarya Üniversitesi Ebubekir Sofuoğlu, üniversite ve öğrenci düşmanlığına devam ediyor.

Akit TV'de katıldığı programda üniversiteler konuşulurken "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" sözlerini sarf eden ve hakkında soruşturma başlatılan Sofuoğlu yine öğrencileri hedef aldı.

Twitter hesabından, bir yerel gazetenin "Sakarya'da fuhuş baskını" haberini paylaşan Sofuoğlu, "Kaçı öğrenci, belli değil" ifadelerini kullandı.

Haberde polisin kent genelinde 2020 yılında düzenlediği fuhuş operasyonlarında toplam 141 kişinin gözaltına alındığı, 3 yabancı uyruklu kişinin sınırdışı edildiği belirtiliyor.

Haberde öğrencilerle ilgili tek bir satır yer almazken Sofuoğlu yaptığı yorumda haklı çıktığını iddia ederek şunları kaydetti:

"Haklı çıkınca memnun olacağımı mı düşünüyorsunuz?

Bilakis; üzülüyorum.

Sonuçta kimse Annesinden böyle doğmadı, 3 tanesi yabancı. Diğerleri bu milletin evlatları. Kaçı öğrenci, belli değil.

Derdim, vicdanları yaralayan bu acılara kesin bir ÇÖZÜM BULUNMASI".