Üniversiteler fuhuş evi, Aristo, Platon ve Sokrates sapık!

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversitelere yönelik saldırgan yorumuyla gündemde ama klasik ilk çağ felsefesi ve filozoflarına yönelik de ilginç değerlendirmeleri olmuş. Sofuoğlu Sokrates, Platon ve Aristo'nun sapık olduğunu ilan ederken, felsefenin Osmanlı'da var olmasından önce "3 kıtaya yayılan bir heybeti" olduğunu iddia ediyor.

Sokrates, Platon, Aristo yani FELSEFE bize sokulmadan önce 24 milyon km toprağımız, 3 kıtaya hükmeden heybetimiz vardı



Ayrıca sadece Osmanlıda değil tüm İslam devletleri dönemlernde, bu sapıklar ve FELSEFE bize her geçtiğinde topraklar ve heybetimiz onlara, zillet ise bize geçti pic.twitter.com/r278Fv0Gma — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) November 11, 2020

Sofuğlu'na göre sadece klasik ilk çağ felsefesi değil, felse de tamamen kurucularının başkalarını meşgul edip kendilerini "askeri, fenni vs her konuda" geliştirmek için kullandıkları bir şey.

Çok yazık sevgili kardeşim.



Karabağ'ı felsefeyle aldık değil mi? Çanakkalede kapımıza felsefeyle dayandılar değil mi?



Bizi felsefeyle meşgul edip onlar askeri, fenni vs her konuda kendilerini geliştirdiler. — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) November 11, 2020

Bunun dışına gene Sofuoğlu'na göre "sapık" olan Sokrates, Platon, Aristo'ya ve felsefelerine yönelik "tek bir eleştiri" bulunmuyor.

Bunun sağlamasını yapmak hiç zor değil.



Allah ve Resulünü yalancılıkla(haşa) suçlayan SOYTARIDAN tutun da Sahabeye, Evliyaullaha dil uzatanlara kadar MİSYONER İLAHİYATÇILARDAN tek bir tanesiden bile 3'lü Sapık Sokrates, Platon, Aristoya söylenmiş TEK BİR ELEŞTİRİ duyamazsınız https://t.co/FshmbSw1h1 — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) December 7, 2020

Bir Öğretim Üyesi, OY'unu cinsiyetçilik temelli değil liyakat temelli kullanacağını söyleyip TANRI KADINA eleştiri yapınca kıyamet kopmuştu.



Ama Aristo kadını, EVCİLLEŞTİRİLMİŞ HAYVANDAN BİRAZ HALLİCE diye tanımlarken ne gariptir bu sapığa, kimse HALA BİR TEK ELEŞTİRİ YAPAMAZ — Ebubekir SOFUOĞLU (@Ebsofuoglu) December 10, 2020