Üniversiteler fuhuş evi, Aristo, Platon ve Sokrates sapık!

'Üniversiteler fuhuş evleri' sözleriyle infial yaratan 'profesör' Ebubekir Sofuoğlu'na göre Antik Yunan Felsefesi'nin kurucu babaları Sokrates, Platon ve Aristo sapıkmış!

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Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, üniversitelere yönelik saldırgan yorumuyla gündemde ama klasik ilk çağ felsefesi ve filozoflarına yönelik de ilginç değerlendirmeleri olmuş. Sofuoğlu Sokrates, Platon ve Aristo'nun sapık olduğunu ilan ederken, felsefenin Osmanlı'da var olmasından önce "3 kıtaya yayılan bir heybeti" olduğunu iddia ediyor.

Sofuğlu'na göre sadece klasik ilk çağ felsefesi değil, felse de tamamen kurucularının başkalarını meşgul edip kendilerini "askeri, fenni vs her konuda" geliştirmek için kullandıkları bir şey.

Bunun dışına gene Sofuoğlu'na göre "sapık" olan Sokrates, Platon, Aristo'ya ve felsefelerine yönelik "tek bir eleştiri" bulunmuyor.

Üç filozof

Platon, Sokrates'in öğrencisiydi. Aristoteles ise Platon'un.Felsefe tarihi içinde yerleri tartışılmaz üç "Yunan filozofu".Aristoteles, Mantık disiplininin kurucusu olarak bilinmesinin yanısıra Müzikle ilgili çalışmaları, müzik dilinin matematik çözümlemesiyle ilgili yaptıklarıyla da hatırlanıyor. Tabii başka pek çok şeyle birlikte. Büyük İskender'e öğretmenlik yaptığı da biliniyor.

Sokrates'ten yazılı bir anlatım kalmamıştır ama düşünceleri ve yaşamı Aristoteles'in anlatılarıyla günümüze ulaşmıştır.Platon için tek bir şey söyleyerek bu "çok kötü özeti" tamamlayabiliriz.

Platon "Akademi"nin kurucusudur!

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