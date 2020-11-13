Üniversitedeki 'vefat' ilanıyla eş-dost 'kıyağı' ortaya çıktı!

Gaziantep Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan bir vefat ilanı, akademideki akrabacılık ilişkilerinin trajikomik bir örneğini oluşturdu.

Üniversitenin internet sitesinde 11 Kasım tarihinde paylaşılan başsağlığı mesajında, vefat eden kişinin kim olduğu açıklanmazken üniversitede görevli iki öğretim üyesi ile rektörlük özel kalem müdürü ve bir fakülte sekreteri ile akrabalığına ilişkin bilgi yer aldı.

O ilan şöyle:

“Üniversitemiz Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nihat YILDIRIM’ın kayınpederi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Sekreteri Ayfer YILDIRIM’ın babası, Sosyal Bilimler MYO Öğr.Gör.Aykut DİREZİNCİ’nin dedesi, Rektörlük Özel Kalem Aysun ŞAHAN’ın dedesi vefat etmiştir.”