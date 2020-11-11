Üniversite öğrencisi Tuğba, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Denizli'de Yunusemre Mahallesi'nde dün gece 23.00 sıralarında, Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile erkek arkadaşı Recep Berkay Hakver arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, Recep Berkay Hakver, Tokbaş'ı boğarak öldürdü. Ardından aynı mahallede yaşayan ailesinin evine giden Recep Berkay Hakver, annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi.

Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri Cennet Tuğba Tokbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Recep Berkay Hakver'yi ailesinin evinde gözaltına alındı.