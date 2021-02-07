Üniversite öğrencisi Beyza Buldağ tutuklandı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, "halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik"ten tutuklandı.

Buldağ, Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabını yönettiği iddiasıyla ve hesaptan Erdoğan'a yönelik olarak yayımlanan mektup nedeniyle "Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Buldağ, sabah saatlerinde İzmir'den gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmişti.

Buldağ'ın söz konusu sosyal medya hesabını yönettiği iddiasının hesaba ait telefon numarasının son iki rakamıyla Buldağ'ın telefonun numarasının son iki rakamının aynı olmasına dayandırıldığı söyleniyor.