Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin katili tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakultesı Tarih Bölümü Öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nin katili Shayan Kheyrian, tutuklandı.

Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu söyleyen 25 yaşındaki İran uyruklu Shayan Kheyrian tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı, tutuklandı.

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine boğazını sıkarak onu öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian, tutuklandı.