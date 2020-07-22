Üniversite Katılımcıları Derneği: YÖK, psikoloji bilimini ve eğitimini bitirmeye karar verdi!

Psikoloji bölümünün açık öğretim statüsünde eğitime açılmasına tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde ilan edilen psikoloji 'açıköğretim' kararının "bir salgın fırsatçılığı ve psikoloji bilimine yapılan en acımasız saldırı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Tarihin sayısız dönemecinde olduğu gibi üniversitelerde de bu mücadeleyi yine ilerici güçler kazanacaktır. Bu uzun soluklu mücadelede aydınları, öğrencileri, mezunları, emekçileri ile üniversitenin tüm ilerici unsurlarını örgütlenmeye, bilimden ve doğrudan yana tavır almaya davet ediyoruz" denildi.

"YÖK, psikoloji bilimini ve eğitimini bitirmeye karar verdi!" başlıklı açıklama şöyle:

"Biliyoruz ki yükseköğretimin yönetici koltuklarında yer alan bilim düşmanları olarak sizler bu görevlere titizlikle seçildiniz. Üniversitelerin kurumsal kimliğinin içini boşaltmak, akademik gelenekleri kökten baltalamak, üniversite gençliğini 'yeni Türkiye’nize' göre biçimlendirmek için görevlendirildiniz.

Bilimsel akıldan uzak eğitim programları hazırlamak, bilimsel üretim faaliyetinin etik ilkelerini yozlaştırmak, akademinin her dokusunu gericilikle bezemek için oradasınız, biliyoruz. Üniversiteyi eğitim programlarıyla, bilimsel üretimiyle, mezunuyla, öğrencisiyle piyasaya peşkeş çekmek için geldiniz o koltuklara. Aslında siz Türkiye’de bilim çağını sona erdirmeye geldiniz. Hoş gelmediniz!

Geldiğiniz günden beri saymakla bitmeyecek ama memleketin her bir üniversitesini bitirecek işler yaptınız. Ve hep bilim düşmanı, emek düşmanı, kadın düşmanı, öğrenci düşmanı, aydın düşmanı olarak yaptınız. Öyle ki, artık bir bilim dalının öğretim üyelerine, aydınlarına, öğrencilerine, o alanı temsil eden meslek örgütlerine danışmaksızın program açar kapatır oldunuz.

İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde dün ilan ettiğiniz psikoloji 'açıköğretim' kararı hem bir salgın fırsatçılığıdır hem de psikoloji bilimine ülkemizde yapılan en acımasız saldırıdır.

'Psikoloji bir bilimdir, lisans eğitiminin taviz verilemez bilimsel kriterleri var' dediler size. Siz bilimi sadece sanayiye teknoloji ürettiğinde seviyorsunuz, dinlemediniz.

'Açıköğretimde gözlem, araştırma, analiz, tartışma, uygulama yapılamaz, psikoloji eğitimi de bunlar olmadan yapılamaz' dendi. Eğitimsel amaçları değil, öğrenci başına toplayacak paraları düşündünüz.

'Psikoloji biliminin etik ilkeleri var, açıköğretimde etik ilkeler içselleştirilemez' dendi. Etik pek kullanmadığınız bir kavram, ahlaki duruş ise biliyoruz, zor.

'Açıköğretimde psikoloji eğitimi verirseniz ileride bu programdan mezun olacaklar halk sağlığına zarar verir' dendi. Salgın döneminde salgının yayılmasını durdurabilecek karantina uygulamasını savunmamış, işçilerin her koşulda çalıştırılmasına ses çıkarmamış, gece-gündüz ölümcül risklerle çalışan sağlık emekçilerinin ödemelerini bile karıştıranlar olarak halk sağlığını önemseyecek değildiniz elbet.

'Mezunlar işsiz kalıyor, asgari ücrete ağır koşullarda çalışıyorlar' dendi. Bağlı olduğunuz iktidar zaten işçi haklarını sonuna kadar gasp etmeye, çalışanı işsizlikle terbiye etmeye uğraştığından olsa gerek, duymadınız. Duymak zorunda da hissetmiyorsunuz. Tıkayın kulaklarınızı, çünkü üniversitelerden yükselen itirazlarla sağır olursunuz!

Siz o koltuklara çoktan alıştınız, ama bilim alışmaz. Bilim bilgi üretir, bilim ürettiği bilgiyle geleceği öngörür. Siyaseti, ekonomisi, sosyolojisi, tarihi ve psikolojisiyle tüm bilim alanları bir olmuş, 'Yeter!' diyor.

Bizler, Üniversite Katılımcıları Derneği olarak, bilimden, eğitimden, ahlaki olandan, halk sağlığından, emekten yana duruşuyla birbirine kenetlenmiş psikoloji camiasıyla dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.

Tarihin sayısız dönemecinde olduğu gibi üniversitelerde de bu mücadeleyi yine ilerici güçler kazanacaktır. Bu uzun soluklu mücadelede aydınları, öğrencileri, mezunları, emekçileri ile üniversitenin tüm ilerici unsurlarını örgütlenmeye, bilimden ve doğrudan yana tavır almaya davet ediyoruz."