Üniversite hastanelerinde işçiler toplu sözleşme mücadelesinde 

Üniversite hastanelerinde bu statüde bulunan işçiler, imzalanan toplu sözleşmelerde umduklarını bulamadı. İşçiler beklentilerini karşılamayan ve yeni hak kayıplarına yol açan sözleşmelerin imzalanmasının ardından haklarını koruyup genişletmek ve yeni sözleşme süreçlerine hazırlanmak için örgütleniyorlar. Bugüne kadar yaşananları ve örgütlenme sürecini Boyun Eğme dergisinde yayınlanan söyleşide hastane çalışanları anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 1410 işçi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde (DEÜ) 4D (sürekli işçi) kadrosu ile çalışan işçilerin 1 Kasım 2020 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri toplam 12 oturum sonucunda 26 Şubat 2021 tarihinde tamamlandı. İşyerinde yetkili sendika olan Türk-İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi işçileri ile hastane yönetimi arasında gerçekleşen TİS görüşmeleri her açıdan sıkıntılı bir süreç olarak karşımızda duruyor. Sendika ve hastane yönetimi arasında 1410 işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinin, gerek sürecin sendikal anlamda yönetilmesinde ortaya çıkan sendika ve işçiler arasındaki sıkıntılar gerekse hastane yönetiminin sendikaya ve temsil ettiği işçilere karşı ciddiyetsizliği ve özensizliğiyle, işçiler açısından hak kayıpları ve başarısızlıkla bittiğini söyleyebiliriz.

TİS süreci: İşçiler bir yanda, sendika ve yönetim diğer yanda

Süreç boyunca sendikanın işverene sunduğu 61 maddelik toplu iş sözleşmesi teklifinin mali konuları ilgilendiren maddeleri, hastane yönetimi tarafından pandemi, deprem gibi gerekçeler öne sürülerek özellikle netliğe kavuşturulmadı ve süreç sürüncemede bırakıldı. Sonuç olarak işçilerin büyük çoğunluğunu memnun etmeyen bir sözleşmeye imza atıldı.

Yönetimle yapılan 12 oturumun hiç birinde sendika işçilere hiçbir şekilde tam, net ve doğru bir bilgilendirmede bulunmadı. Vaat ettiğinin aksine her görüşmeden sonra toplantı ve beraber karar alma gibi mekanizmaları işletmeyen sendika, aksine işçiler tarafından sorulan haklı ve meşru soruları cevapsız bıraktığı gibi, işçilerin hastane yönetimine karşı oluşan tepkilerini de yatıştırmaya hatta bastırmaya çalıştı. Bazı sendika yöneticilerinin muhalif basın organlarındaki ifadelerinin aksine, her toplantıdan çıktıktan sonra işçilerle toplantı yapılıp onay alındığı, işçilerle beraber karar alındığı, çıkan nihai TİS sonucunun da işçilere sunulup büyük çoğunluğundan onay alındığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

'Ya şimdi imzalarsınız ya da yüksek hakeme gider'

Hastane çalışanı bir işçinin anlattıkları yaşananları gözler önüne seriyor:

“Sözleşmenin son oturumundan çıkmadan, işçilere sendika ortak telefon mesajlaşma grubu üzerinden üç beş cümle ile mali konuları yetersiz bir şekilde paylaşıp ‘15 dakikanız var, evet mi hayır mı diyorsunuz? Hayır dersek yüksek hakem kuruluna gidecek, orada bunu dahi alamayacağız’ gibi tuhaf bir bilgilendirme yapıldı. Tüm ısrarlarımıza rağmen cevabımızı bir gün sonra söylememizi sağlamadılar. Sebep olarak da hastane yönetiminin kendilerine ‘ya şimdi imzalarsınız ya da yüksek hakeme gider’ dediğini söylediler. Sendika, bu süreç içinde oldu bittiye getirerek imzaladığı, toplam 10 dakika içinde neye evet dediklerini bilmeyen ve sayıları 50’yi geçmeyen işçinin yazışma ile evet dediği sözleşmeye dair diğer işçilerin (laboratuvar teknikerleri, biyolog, teknik hizmetler, sekreterlerin ve sözleşmede isimleri dahi geçmeyen güvenlik görevlilerinin) sorularını yanıtsız bırakmıştır. Zaten sendika mesajlaşma grubunda 700 kişi vardı, sözleşme ise 1410 kişiyi kapsamaktadır. Ama yine de tüm süreç boyunca sendika, ilk kez işçilerin onayını istemiştir.”

Peki sözleşmenin içeriği nasıl?

Bir başka hastane işçisi bu soruya şöyle bir yanıt veriyor:

“Elimize daha sonra geçen ve imzalanmış sözleşme taslağında maaş iyileştirmesi 7 gruba ayrılarak düzenlenmiştir. Hastanedeki 4D’li işçilerin hemen hemen yüzde 95’i eğitim düzeyine ve yapılan işin niteliğine bakılmaksızın imzalanan taslaktaki en az ücreti alan ilk iki gruba yerleştirilmiştir. Geriye kalan az sayıdaki işçi toplamda 3-5 kişiden oluşan diğer 5 gruba yerleştirilmiştir. Yani aslında tahsil durumu ve yapılan işin niteliğine bile bakılmaksızın tüm 4D’li işçiler günlük brüt 125-130 lira yevmiyeye mahkum edilmiştir. Üstüne bir de maaşlarından sendika aidatı kesilen işçilerin taban ücretleri hemen hemen asgari ücret seviyelerinde kalmıştır. Yani elle tutulur hiçbir kazanım sağlanamamıştır.

Teknik hizmet emekçilerine büyük haksızlık

Sözleşmede maaş iyileştirmesi konusunda en büyük haksızlığa uğrayan işçiler arasında en baş sırada biyolog, laboratuvar teknisyeni, teknik hizmetlerdeki işçileri kapsayan teknik kadro çalışanları gelmektedir. Eğitim durumları ve yaptıkları işin niteliği göz ardı edilerek, 130 lira günlük brüt yevmiye olarak belirlenmiş ve 2. gruba yerleştirilmişlerdir. Zaten iki yıl süresince asgari ücret alan bu grup işçilerin imzalanan bu sözleşme ile kamudaki emsalleri arasında 3000 liradan fazla maaş farkı bulunmaktadır. Mesleki hizmet zamları imzalanan sözleşmede geçmemiştir. Bu meslek grubundaki işçiler, aynı grup için belirtilen ‘Azami 340 kişiyi aşmamak üzere bu gruba dahil edilecek veya bu gruptan çıkarılacak olan nitelikli personele ilişkin tereddütler, taraflarca müştereken oluşturulacak Komisyon tarafından karara bağlanır’ maddesi uyarınca komisyon kurulması için sendikaya baskı uyguladı ve sendika bunun üzerine komisyon kurulması için adım attı. Emsalleri ile arasında 3000-3500 lira fark olan nitelikli teknik kadrodaki işçiler maaş iyileştirmelerinin hakkaniyetli olması için hala ve sendikaya rağmen mücadele ediyorlar. Komisyon süreci henüz sonuçlanmadı fakat işçiler hak kayıplarının giderilmesini bekliyor.”