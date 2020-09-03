United Airlines, 16 binden fazla çalışanını 'ücretsiz izne' çıkarmayı planlıyor

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, Covid-19 salgınının sektörü olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle 16 bin 370 çalışanını ücretsiz izne çıkarmayı planladığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, şirketin çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, salgının tahmin edilenden daha uzun sürdüğü ve seyahat talebinin azaldığı bildirildi.

Mesajda, bu kapsamda, Covid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve Maaş Destek Programı çerçevesinde sağlanan yardımın süresinin eylül sonunda dolması nedeniyle 16 bin 370 çalışanın ekim ayı itibarıyla ücretsiz izne çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, seyahat talebinin artmasıyla ücretsiz izne çıkarılan çalışanların geri çağırılabileceği belirtiliyor. Ücretsiz izne çıkarılacak çalışanlar arasında 6 bin 920 uçuş görevlisi ve 2 bin 850 pilotun bulunduğu kaydediliyor.

Covid-19 salgından önce 90 binin üzerinde çalışanı bulunan United Airlines, temmuzda da 36 bin çalışanını ücretsiz izne çıkarabileceğini duyurmuştu.