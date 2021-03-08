UNICEF: Covid-19'la birlikte 10 yılda 10 milyon çocuk evliliği daha yaşanabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı bir rapora göre, önümüzdeki on yıl içinde 10 milyon çocuk evliliği daha gerçekleşebilir.

"Covid-19: Çocuk evliliğine karşı mücadelede bir tehdit" başlıklı raporda, pandemi nedeniyle okulların kapalı olmasının, ekonomik sıkıntıların, kamu hizmetlerindeki aksaklıkların, hamileliğin ve ebeveynlerin ölümünün, kız çocukların erken yaşta evlenmesi riskini artırdığına işaret ediliyor.

UNICEF'in verilerine göre, bugün dünyada yaklaşık 650 milyon kız çocuk erken yaşta evlendirilmiş durumda. Bunların yarısına yakını Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Hindistan ve Nijerya'da gerçekleşti.

AKP iktidarında Türkiye: Her 100 çocuktan 15'i zorla evlendiriliyor

Son 25 yılı kapsayan araştırma verilerine göre, Türkiye'de her 100 çocuktan 15'i zorla evlendirilerek istismara uğruyor.

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 2019 yılına ait adli istatistiklere göre Türkiye'de "cinsel dokunulmazlığa karşı suç" kapsamında 49 bin 57 dava açıldı. Bunların 22 bin 689'u, yani yarıya yakını çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarıydı.

Bu tablonun oluşmasında AKP eliyle beslenen Ensar Vakfı gibi cemaatlerin, istismarcı tarikat şeyhlerinin rolü büyük.