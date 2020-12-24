UNESCO'dan sinema ve müze uyarısı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), salgının derinden vurduğu sanat dünyasındaki kritik tabloya dikkat çekti. “Sanat Covid-19’un etkilerine karşı hayatta kalmaya çalışıyor” diyen UNESCO, sinema endüstrisinde yaklaşık 10 milyon kişinin işini kaybedebileceğini öne sürdü.

Dünya genelinde yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen veriler, yalnızca sinema dünyasıyla sınırlı değil. UNESCO, aylarca kapalı kalan müze ve sanat galerilerindeki çalışanların tehlikede olduğunu, sayının yarı yarıya azaltılabileceğini aktardı.

UNESCO, müzik sektöründe 6 ay boyunca konser düzenleyememenin maliyetinin de 10 milyar doları bulabileceğini vurguladı. Sözcü'de yer alan habere göre dünya ölçeğinde yayıncılığın yüzde 7.5 düşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, “Sektör 30 milyon kişiye iş sağlıyor. Bunlar hayatta kalmakta zorlanıyor ve bizim yardımımıza ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.