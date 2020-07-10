UNESCO: Ayasofya'daki değişiklikler miras incelemesini tetikleyebilir

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ayasofya Müzesi’nin statüsünde yapılacak bir değişiklik konusunda bilgilendirilmesi ve herhangi bir değişikliğin de örgütün Dünya Kültür Mirası Komisyonu tarafından incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu. UNESCO açıklamasında "Devletler yapılacak hiçbir değişikliğin kültür mirası listesindeki bir yerin evrensel değerine zarar vermemesini güvence altına almak zorunda" dedi.

AKP'li yetkililer: Danıştay'ın müze statüsünü kaldırmasını bekliyoruz

Dün Reuters'e konuşan 2 AKP'li yetkili, Danıştay'ın müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı vermesini beklediklerini söyledi. Danıştay'ın kararını bugün açıklaması bekleniyor.

UNESCO, Reuters'e verdiği demeçte Ayasofya'nın bir müze olarak Dünya Mirası Alanları listesinde olduğunu ve bu nedenle bazı taahhütleri ve yasal yükümlülükleri olduğunu söyledi.

UNESCO, “Bu nedenle, bir devlet, topraklarında listelenen bir alanın olağanüstü evrensel değerini etkiliyecek hiçbir değişiklik yapmamasına dikkat etmelidir... Herhangi bir değişiklik devlet tarafından önceden UNESCO'ya bildirilmeli ve gerekirse Dünya Mirası Komitesi tarafından gözden geçirilmelidir” dedi.

UNESCO, kaygılarını Türkiye makamlarına çeşitli mektuplarla açıkladığını ve mesajı Perşembe günü Türkiye'nin kurum büyükelçisine ilettiğini söyledi.

UNESCO, “Türk makamlarını, sitenin evrensel değerine zarar verebilecek herhangi bir karar alınmadan önce bir diyalog başlatmaya çağırıyoruz” dedi.