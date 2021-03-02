Umut’a çarpan alkollü sürücü serbest bırakıldı!

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz günü alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Umut Gündüz'ün katili, "uzun tutukluluk" iddiasıyla serbest bırakıldı.

Umut’un ailesi zanlının serbest kaldığını, kararın UYAP’a (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) işlenmemiş olması nedeniyle iki hafta sonra öğrendi. Savcılıktan kararın UYAP’a sehven işlenmediği açıklaması yapıldı. Aile için büyük bir yıkım anlamına gelen bu kararın öğrenilmesinden sonra, zanlının yeniden tutuklanması için yapılan başvuru reddedildi. Olayın üzerinden 7 ay gibi bir süre geçmesine ve bilirkişi raporu hazırlanmış olmasına rağmen henüz dava görülmeye başlamadı. Savcı, emniyet birimlerinden talep edilen bilgilerin savcılığa ulaşmasından sonra iddianamenin hazırlanıp dava sürecinin başlatılacağını bildirdi.

Üst sınırdan ceza için hukuk mücadelesi

Umut'un ailesi dava sürecindeki ilk mahkemede zanlının tekrar tutuklanması için sürecin başından beri yanlarında olan dostlarıyla birlikte mücadelesini sürdürüyor. Ailenin ve Umut’un dostlarının hedefi, zanlının ikinci dereceden cinayet, yani önceden planlanmamış kasıtlı öldürme suçlamasıyla yargılanması ve bu suçun gerektirdiği üst sınırdan cezalandırılması. Böyle bir kararın benzer davalar için emsal teşkil edeceği düşünülüyor.

Umut’un ailesi diğer bisikletçi aileleriyle dayanışıyor

Umut için adalet mücadelesinin bir diğer boyutu benzer cinayetlere kurban giden bisikletçilerin aileleri arasında dayanışmayı güçlendirmek. Umut’un amcası Hakan Gündüz’ün verdiği bilgiye göre aile İzmir’in Çiğli ilçesinde ters yönden gelen bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan ve Samsun Bafra’da uyuşturucu kullandığı tespit edilen bir motosikletlinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Nuri Can Beyazpınar’ın davalarını duruşmalara bizzat katılarak takip ediyor.

Bisikletçiler dayanışma için Zoom’da buluşuyor

Sanığın tutuksuz yargılandığı Nuri Can davasının ikinci duruşması bugün görülüyor. Bisikletli Yaşam Platformu’nun davaya ilişkin yaptığı açıklamada son iki yılda 270 bisikletçinin trafikte hayatını kaybettiği belirtildi ve ölümlerin durdurulması için alınması gereken önlemler hatırlatıldı. Açıklamada yarın Bafra adliyesinde gerçekleşecek üçüncü duruşma sırasında Bisikletli Yaşam Platformu üyelerinin iki saat boyunca Zoom bağlantısıyla canlı yayında buluşacakları bildirildi.