Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) 100. Yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul'da yarın Kadıköy Fenerbahçe'de toplanacak bisikletliler marşlarla ve şarkılarla Maltepe'ye pedal çevirecek.



Yarın 16:00'da Fenerbahçe Dalyan Sahili'nde oluşturulacak bisiklet korteji "eşitlik ve özgürlük mücadelesinin 100 yıllık mirasını ve geleceğini" kutlamak için marşlarıyla, şarkılarıyla ve flamalarıyla Maltepe'ye ilerleyecek. Sürüşle ilgili yapılan çağrı şu biçimde:



Umuda, eşitliğe ve özgürlüğe pedal çeviriyoruz! Eşitlik ve özgürlük mücadelesinin 100 yıllık mirasını ve geleceğini kutluyoruz! Zincirleri yağladık, rotamız belli. İnandığımız ve hep birlikte kuracağımız bir gelecek için pedal çeviriyoruz! Tüm dostlarımızı umut rotamızı birlikte tamamlamaya davet ediyoruz.