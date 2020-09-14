Umman yönetimi, Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşmasından memnun

Umman hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail'le ilişkileri normalleştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıklayarak, bunun barışa katkıda bulunmasını umduklarını bildirdi.

Reuters'ın Umman devlet medyasından aktardığına göre Umman hükümeti, açıklamasında "Umman, bazı Arap ülkelerinin izlediği bu yeni stratejik yörüngenin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline son vermesine ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmaya dayalı bir barış getirmeye katkıda bulunacağını umuyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Kohen, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE arasında ilişkilerin normalleştirileceğinin duyurulmasından birkaç gün sonra Umman ile de anlaşma yapılacağını bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de Umman'a resmi bir ziyaret düzenleyerek Umman lideri Sultan Kabus ile bir araya gelmiş, "Orta Doğu'daki barış girişimlerini" görüşmüştü.