Ümitsiz işsizlerin sayısı 1 milyonu geçti, işsizlik yüzde 29'a yükseldi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri sonrası gerçek işsizlik verilerini açıkladı.
DİSK-AR, ILO’nun yöntemini esas alarak gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı.
Yapılan açıklamada işsizlik verilerine ilişkin şu notlar yer aldı:
- Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Ağustos 2020’de 10,5 milyon olarak gerçekleşti!
- Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,3 olarak hesaplandı.
- Covid-19 Ağustos 2020’de en az 2 milyon 159 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.
- Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,6 milyona yükseldi.
- Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,7 olarak gerçekleşti.
- İstihdam bir yılda 975 bin kişi azaldı.
- İstihdam oranı yüzde 43,9’a geriledi.
- İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 471 bin kişi azaldı.
- Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.
- Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamı yüzde 5,1 azaldı.