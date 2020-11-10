Ümitsiz işsizlerin sayısı 1 milyonu geçti, işsizlik yüzde 29'a yükseldi

TÜİK'in açıkladığı işsizliğin azaldığı yönündeki verilere DİSK-AR'dan yanıt geldi. Geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,3 olarak hesaplandı.

Haber Merkezi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri sonrası gerçek işsizlik verilerini açıkladı.

DİSK-AR, ILO’nun yöntemini esas alarak gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesapladı.

Yapılan açıklamada işsizlik verilerine ilişkin şu notlar yer aldı:

  • Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Ağustos 2020’de 10,5 milyon olarak gerçekleşti!
  • Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29,3 olarak hesaplandı.
  • Covid-19 Ağustos 2020’de en az 2 milyon 159 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı.
  • Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,6 milyona yükseldi.
  • Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,7 olarak gerçekleşti.
  • İstihdam bir yılda 975 bin kişi azaldı.
  • İstihdam oranı yüzde 43,9’a geriledi.
  • İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 471 bin kişi azaldı.
  • Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 613 binden 1 milyon 331 bine yükseldi.
  • Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor: Kadın işgücü yüzde 7, kadın istihdamı yüzde 5,1 azaldı.
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