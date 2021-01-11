Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında AA ekibine saldırdı.

AA'nın haberine göre, Ümitcan Uygun polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darp ettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı. Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi.

AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı bildirildi.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, dün uyuşturucu kullanırkenki görüntülerini sosyal medyada paylaştığı için gözaltına alınmıştı. Uygun, gözaltına alınmadan önce babasıyla kaçmaya çalışmıştı.