Ümitcan Uygun'un arkadaşının kadına şiddet görüntüleri sonrası Emniyet'ten açıklama geldi

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu belirtilen Gökhan Özbolat'ın, bir kadına şiddet uygularken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, görüntüler sonrası bir açıklama yaparken, "Görüntüler 2020 yılı Ağustos ayına ait olup, olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılmış ve 03.10.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir" ifadesini kullandı.

Öte yandan saldırganın "şikayetçi olunmadığı" gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.