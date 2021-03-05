Ümit Özdağ yeni parti kuruyor: İsmi hazır, görüşmelere başladı

İYİP'ten dün yaptığı açıklamayla istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni parti için hazırlıklara başladığını söyledi.

Açıklamayı Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye yapan Özdağ, “Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz” dedi.

Kurular arasında yer almasını istediği isimlerle görüşmeler yaptığını belirten Özdağ'ın partisinin isminde "milliyetçi" ibaresinin yer alacağı ifade edildi.

“Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak” diyen Özdağ, “Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak” iddiasında bulundu.

Ne demişti?

Özdağ, İYİP'ten istifa ettiği açıklamada partisini "sarı muhalefet" ve CHP'nin uydusu olmakla itham etmiş, partinin il yönetiminde FETÖ'cülerin yer aldığını öne sürmüştü.

Akşener ise istifa sonrası yaptığı açıklamada, "Kendisine başarılar diliyorum, siyasi hayatında başarılar diliyorum" diyen Akşener, "Bu an itibariyle yollar ayrılmış olduğu için, prensibimdir benim, ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz. Başarılar diliyorum. Hayatta başarılar diliyorum" demişti.