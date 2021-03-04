'Ümit Özdağ ses getirecek bir açıklamayla istifa edecek'

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" çıkışı sonrası 81 il başkanının partiden ihracını istediği Ümit Özdağ, parti disiplin kurulu tarafından ihraç edilmişti.

Özdağ, ihraç kararını mahkemeye taşımış, mahkeme söz konusu kararı iptal etmişti.

Bu gelişmenin ardından Akşener'le görüşmek isteyen ancak bu talebi geri çevrilen Ümit Özdağ, partiden istifa etme kararı aldı.

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, dün geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ümit Hoca'yı aradım. Yarın saat 11:00'de açıklamayı yapacağını ifade etti. İyi Parti'den istifa edecek. Açıklamalarının detaylarıyla ilgili tüyo istedim ama ser verdi sır vermedi. Sadece 'Çok ses getirecek' dedi. Bende merakla bekliyorum" dedi.