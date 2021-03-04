Ümit Özdağ İYİP'ten istifa etti

Parti üyeliğinden ihracı mahkeme kararıyla iptal edilen ancak parti yönetimi tarafından görüşme talepleri reddedilen Ümit Özdağ, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Özdağ istifa açıklamasında İYİP'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

'İYİP'i CHP'nin uydu partisi yaptılar'

Nasıl sarı sendikacılık varsa bir de sarı muhalefetçilik var. Bugün sarı muhalefet partisinin çok şikayet eder göründüğü Cumhur İttifakı’nın var olma nedeni, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek başına seçime girmeye cesaretinin olmamasıdır. Sonuç yine Akşener'in ifadesiyle İYİ Parti’nin seçimlerden çırak çıkması olmuştur. Ancak İYİ Parti, Genel Başkan Akşener’in ifadesiyle sadece yerel seçimlerden çırak çıkmamıştır. CHP’nin uydu partisi haline getirmişlerdir İYİ Parti’yi.

'Belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlarla İYİ Parti'nin onurunu sattınız'

Bana kızacağınıza, cesaretiniz varsa İYİ Parti’nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na kızın. Veya İYİ Parti’yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı’na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti’nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.

'Kavuncu FETÖ iltisaklıdır'

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Bu hukuki bir gerçek, bunun tartışması yok. Akrabalarınızın hemen hemen FETÖ ile ilintiliyse Anayasa’nın aldığı kararlar FETÖ ile iltisaklı olduğunuzu söylüyor. Ayrıca telefon kayıtlarınızda FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefon görüşmeleri varsa, ve bu görüşmelerin birisinde Ümit Özdağ’a bilgi verilmesini engelleyin, Kazakistan’da şu iş adamı Özdağ ile bilgi paylaşıyor, onu susturun diye talepte bulunuyorsa evet bu arkadaş FETÖ ile iltisaklıdır. Hatta onun da ötesinde iç içe geçmiştir.

-Ve İYİ Parti’de yakın çevresinde kendisinin başkan yardımcısı olduğu KATİAD’la ilişkili görevliler bulunmaktadır. Bunlardan biri şimdi İstanbul Belediyesi'nde çalışıyor: Bu kişiler Meral Akşener’in değil Buğra Kavuncu’yu lider olarak gördüklerini söylüyorlar dar çerçevede. Ama İyi Parti içerisindeki FETÖ’cü ilerleme ne yazık ki devam ediyor. İYİ Parti Rize İl Başkanı hakkında gizlilik kararı olan bir FETÖ soruşturması var. Bu soruşturmanın olduğunu açıklayan Ali Rıza Öztürk görevinden alındı. Arkadaşlar Ali Rıza Öztürk ile ilgili bir araştırma yok. Diyor ki Rize İl Başkanı ile ilgili var. Siz dönüp il başkanına var mı böyle bir şey diye soracağınıza bunu dile getiren ilçe başkanını görevden alıyorsunuz."