Ümit Özat Cemaat soruşturmasında ifadeye çağrıldı

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda "FETÖ" yapılanmasına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından "tanık" olarak ifadeye çağrıldı. Odatv'nin haberine göre, Ümit Özat bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verecek.

Ne olmuştu?

Eski Fenerbahçeli milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, futbolda Cemaat yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Ümit Özat, futboldaki Cemaat etkisine ilişkin tüm kulüplerde örgüt üyelerinin geçmişte ve bugün bulunduğunu söylemişti.

“FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz” diyen Özat, şu çağrıyı yapmıştı:

“Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde 'FETÖ'cü var, başkanlarda 'FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde 'FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında 'FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki 'FETÖ' temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım.”