UMH: Vatiyye Üssü ileri teknoloji uçaklarla vuruldu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) savunma bakanlığı, başkent Trablus'un batısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısında kullanılan uçakların "ileri teknoloji" olduğunu ve yabancı bir güç temin etmediği sürece Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter'in bunlara sahip olamayacağını belirtti.

Euronews'ta yer alan habere göre, savunma bakan yardımcısı Selahaddin Nemruş, "Vatiyye üssünün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter'in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil" dedi.

Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde "itici bir güç" olacağını söyleyen Selahaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte'deki El-Kardabiye Üssü'ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı.

Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin UMH yönetimine verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Selahaddin Nemruş, "Türkiye, Libya hükümetinin ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlaması gerektiği konusunda bizimle hemfikir. Hafter milislerinin Terhune'de işlediği ihlaller ve Trablus'un güneyine tuzaklanan mayınlar da Türkiye'nin verdiği desteğin artmasını sağladı" diye konuştu.