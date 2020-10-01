Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısının boyutu düşürüldü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotların, istasyondaki gittikçe büyüyen küçük hava sızıntısının kaynağını başarılı bir şekilde sınırlandırdıkları bildirildi.

İstasyonun yönetici yardımcısı Kenny Todd, söz konusu sızıntının bir yılı aşkın bir süre önce tespit edildiğini, ancak sızıntının son birkaç ayda arttığını kaydetti.

NASA toplantısında konuşan Todd, sızıntının Rus bölümündeki hizmet modülünde görüldüğünü söyledi.

Rusya'nın uzay kurumu Roscosmos, sızıntının kendi hizmet bölümünden geldiğini doğruladı.