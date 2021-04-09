Uluslararası Uzay İstasyonu ekibini taşıyan Soyuz MS-18 fırlatıldı

Soyuz MS-18 Yuri Gagarin, Uluslararası Uzay İstasyonu Expedition 65 ile Kazakistan'daki Baykonur Kozmodromundan fırlatılmayı bekliyor. Ekipte iki Rus kozmonot komutan Oleg Novitskiy ve uçuş mühendisi Pyotr Dubrov ile ABD'li astronot uçuş mühendisi Mark Vande Hei bulunuyor.

Füzenin fırlatılması, Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olduğu tarihi 1961 Vostok-1 uçuşuna adandı.

Füze 10.42'de fırlatıldı.

ROSCOSMOS ve NASA'nın fırlatma yayınlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

ROSCOSMOS'un yayını