Uluslararası Uzay İstasyonu 64. Keşif Ekibi üyeleri Dünya'ya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 64. Keşif Ekibi'nden Kozmonot Sergey Rıjikov ve Kozmonot Sergey Kud-Sverçkov'la Astronot Kate Rubins'i taşıyan Soyuz MS-17 kapsülü 6 ayın ardından Dünya'ya geri döndü.

Üç feza pilotunu taşıyan Soyuz MS-17, başarılı bir şekilde Kazakistan'a inerek üçlüyü yörüngede altı aylık ikâmetin ardından gezegenimize getirdi.

Üçlü, Dünya atmosferindeki fren yanması uyguladıktan ve yumuşak bir iniş için paraşütü açtıktan sonra, Türkiye saatiyle 08.00 civarı Kazakistan'a indi.

Kud-Sverçkov, Rıjikov ve Rubins, rekor hızda düzenlenen uçuşun ardından kalkıştan yaklaşık üç saat sonra Ekim 2020'de UUİ'ye varmış ve 64. Keşif Ekibi böylece göreve başlamıştı. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'dan Kozmonot Rıjikov, istasyonun komutasını bir hafta sonra NASA astronotu ve 63. Keşif Ekibi komutanı Chris Cassidy'den devralmıştı.

Kate Rubins, Sergey Kud-Sverçkov ve Sergey Rıjikov'un gezegene indiği ilk anlar

Kasım ayı ortasında, 3 ABD'li ve 1 Japon astronotu taşışan SpaceX Crew-1 UUİ mürettebatına takviye yapmıştı. NASA'dan Shannon Walker, Michael S. Hopkins, Victor J. Glover ve JAXA'dan Soiçi Noguçi'nin bu ayın 27'sinde gezegenimize dönmesi planlanıyor.

Bu ayın başında Rus kozmonot komutan Oleg Novitskiy ve uçuş mühendisi Pyotr Dubrov ile ABD'li astronot uçuş mühendisi Mark Vande Hei'ı taşıyan Soyuz MS-18 Kazakistan'dan havalanmıştı. Üçlünün parçası olduğu 65. Keşif Ekibi Oleg Novitskiy'nin komutasında olacak.