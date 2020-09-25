Uluslararası mahkeme ilk defa bir Kosova Savaşı suçlusunu tutukladı

Lahey merkezli Kosova Uzman Savcılığı Perşembe günü Kosova'daki savaş suçlarına ilişkin ilk tutuklamanın gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre eski Kosova Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) subayı Salih Mustafa Kosova'nın kuzeydoğusundaki Llap bölgesinde gözaltına alındı.

Uzman Savcılık Bürosu sözcüsü Christopher Bennett, "Salih Mustafa, Kosova Uzman Dairesi'nin duruşma öncesi yargıç tarafından verilen tutuklama emri, nakil emri ve onaylanmış iddianameye dayanılarak bugün Kosova'da Uzman Savcılık tarafından tutuklandı" dedi.

Bennett, "Mustafa, Lahey'deki gözaltı merkezine naklediliyor ve gereksiz gecikmeler olmaksızın duruşma öncesi hakimin karşısına çıkacak," diye konuştu.

Arnavutça yayın yapan KOHA'da yer alan habere göre UÇK’nın Llap Harekat Bölgesi Harekat Üssü'nün komutanı olan Mustafa’ya yöneltilen suçlamaların ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Bennett, Kosova yasalarına göre, Uzman Savcılığın kendi polis memurlarının "Kosova yasalarına göre Kosova polisine verilen yetkileri kullanma yetki ve sorumluluğuna" sahip olduğunu ve zanlıları gözaltına alabileceğini söyledi.

Lahey merkezli Kosova Uzman Daireleri, 1998-2000 yılları arasında savaş sırasında ve sonrasında cinayet, işkence, insan kaçırma, organ kaçakçılığı ve yasa dışı tutuklamalar da dahil olmak üzere işlenen suçlardan Uzman Savcılığın suçladığı eski UÇK militanlarını yargılamakla yükümlü.

Uzman Savcılık Bürosu Haziran ayında yaptığı duyuruda, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin yanı sıra üst düzey Kosovalı siyasetçi Kadri Veseli ve diğer eski UÇK militanlarını da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan doğrulanmamış bir iddianame olduğunu duyurmuştu.

Thaçi, Temmuz ayı ortasında üst üste dört gün boyunca Lahey'de ifade verdi.